Νίνα Κασιμάτη: Μετέχει στην 68η Σύνοδο Γυναικών του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

Στην 68η Σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για το καθεστώς των Γυναικών (Commission on the Status of Women), που πραγματοποιείται στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, μετέχει η Νίνα Κασιμάτη από τη Δευτέρα 11 Μαρτίου, όπου ξεκίνησαν οι εργασίες με ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Η βουλευτής και τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, ως μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας και της ad hoc Επιτροπής CSW68 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα παρέμβει με θέμα προτεραιότητας την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών που αντιμετωπίζουν φτώχεια και ανισότητα.Στο πλαίσιο των σημαντικών συζητήσεων και εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο της 68ης Συνόδου Γυναικών στη Νέα Υόρκη συμμετέχουν κυβερνήσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ειδικοί και ακτιβιστές από όλο τον κόσμο για να συμφωνήσουν σε δράσεις και επενδύσεις που μπορούν να τερματίσουν τη φτώχεια των γυναικών και να προωθήσουν την ισότητα των φύλων. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι πως οι προτάσεις που γίνονται μέσα από τις διεξοδικές συζητήσεις που γίνονται για την επιτάχυνση της προόδου και την προώθηση της απόλαυσης των δικαιωμάτων των γυναικών σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα προωθούνται στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC).