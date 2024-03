Βουλή: Oι πιρουέτες Ανδρουλάκη, οι sugar daddies του Κουτσούμπα και η υποκρίσια Κασσελάκη στη συζήτηση για τα μη κρατικά ΑΕΙ

, ο πρωθυπουργός μίλησε για υποκρισία. «Εχετε έναν πρόεδρο ο οποίος σπούδασε σε μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο. Σπούδασε σε ένα πανεπιστήμιο σπουδαίο, αμερικανικό, με υποτροφία. Και αυτή την υποτροφία το πανεπιστήμιο είχε τη δυνατότητα να του τη δώσει ακριβώς επειδή το πανεπιστήμιο, το μη κρατικό πανεπιστήμιο, το αμερικανικό, δεν μοιράζει μερίσματα και έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί υπεραξία χτίζοντας καταπιστεύματα τα οποία διευκολύνουν τα πανεπιστήμια αυτά να δίνουν υποτροφίες… Ο κ. Κασσελάκης, λοιπόν, ο οποίος σπούδασε σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, αν ερχόταν το University of Pennsylvania να φτιάξει παράρτημα στην Ελλάδα, θα έλεγε ''όχι, να μην γίνει αυτό''. Σε αυτό το οποίο σπούδασε ο ίδιος. Μα πόση υποκρισία πια; Καλά να τα λέει ο κ. Τσίπρας που σπούδασε στο Μετσόβιο, αλλά να τα λέει και ο κ. Κασσελάκης; Νισάφι πια, αρκετά. Πώς εξηγείτε αυτή τη βασική αντίφαση;». Στο στόχαστρο του κ. Μητσοτάκη μπήκε και ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας τον οποίο κάλεσε να ζητήσει συγγνώμη για τις αναφορές του που συνέδεσαν φοιτήτριες με suggar daddies.Τα αιχμηρότερα βέλη του πρωθυπουργού κατευθύνθηκαν προς το ΠΑΣΟΚ καθώςκαι όχι δύναμη του εκσυγχρονιστικού κέντρου.«Το κόμμα σας, πράγματι, κ. Ανδρουλάκη, μου δίνει την εντύπωση ότι έχετε βγει από την μηχανή του χρόνου. Μόνο που αντί να πηγαίνετε μπροστά πηγαίνετε πίσω» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρωτολογία του για να προσθέσει: «Για να μην αναφερθώ στον απόντα της σημερινής συζήτησης, τον πρώην Πρόεδρο σας, τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος αν το ΠΑΣΟΚ είναι η μηχανή του χρόνου, ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ο Μπέντζαμιν Μπάτον της πολιτικής. Γι’ αυτόν δουλεύει ο χρόνος ανάποδα. Διότι το 2004 ήταν υπέρ της αλλαγής του άρθρου 16, έτσι δεν είναι; Τι έγινε το 2007; Στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, υπό την πίεση διαφόρων φωνών, έκανε πίσω και χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία. Τώρα διαφωνεί και με την αναθεώρηση του Συντάγματος και με την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων».Ο πρωθυπουργός απαντώντας στην δευτερολογία του στις αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη ότι τα media λειτουργούν ως βραχίωνας της κυβέρνησης διαστρεβλώνοντας τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ είπε: «Μας είπατε πάλι, κ. Ανδρουλάκη, ότι ''τα media διαστρεβλώνουν'' τις θέσεις σας. Ότι υπάρχει αυτός ο πανίσχυρος επικοινωνιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έχει αυτή την ικανότητα ό,τι και αν πείτε να παρουσιάζει το ανάποδο. Ποια θέση σας από τις τέσσερις- γιατί έχω μετρήσει τέσσερις διαφορετικές θέσεις- έχουμε διαστρεβλώσει;» για να παραθέσει τις 4 διαφορετικές τοποθετήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ από τον περασμένο Δεκέμβριο έως σήμερα:«- Στις 20/12 αφού είχε δημοσιευθεί η πρόθεση της κυβέρνησης να νομοθετήσει, όχι σε ανύποπτο πολιτικό χρόνο είπατε κ. Ανδρουλάκη «δεν θα μπούμε εμπόδιο στην ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Αρκεί το νομοσχέδιο», προσέξτε, μιλούσαμε για νομοσχέδιο, «να μην είναι σε βάρος των δημοσίων». Πρώτη τοποθέτηση.- Δεύτερη τοποθέτηση, στις 12/2 λέτε: «Σήμερα προτείνουμε το σκανδιναβικό μοντέλο». Εμένα πιο πολύ με σκανδιναβικό σταυρόλεξο μου μοιάζει, γιατί κανείς δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι είναι το σκανδιναβικό μοντέλο.- Αλλά δεν έχουμε τελειώσει εδώ με τις πιρουέτες σας. Τρίτη τοποθέτηση, 22/2/24: λέτε «Τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια δεν θα τον ψηφίσουμε» -αφού «δεν θα σταθούμε εμπόδιο», «δεν θα το ψηφίσουμε»- «γιατί θέλουμε μια καθαρή λύση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι την εμπορευματοποίηση, που υπονομεύει ένα σοβαρό μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό και εν τέλει δημόσιο πανεπιστήμιο». Βέβαια αυτό το είπατε χωρίς να έχετε δει τον νόμο, γιατί ο νόμος κατατέθηκε δύο μέρες μετά.- Τέταρτη τοποθέτηση λέτε: ''συμφωνούμε με την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων με αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος'', το οποίο δεν το είχατε θυμηθεί στην αρχή. Αν το πρόβλημά σας με το νομοσχέδιο ήταν ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να νομοθετήσουμε διότι υπάρχει καθολική συνταγματική απαγόρευση, γιατί δεν το είπατε εξ αρχής; Το είπατε τρεις μήνες μετά. Μετά θυμηθήκατε λοιπόν το άρθρο 16, γιατί αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι διευθέτηση συμφερόντων.Για πρώτη φορά θυμηθήκατε, λοιπόν, το Σύνταγμα στις 26 Φεβρουαρίου και μετά μας είπατε κιόλας ότι δεν θα επιτρέψετε και κανένα ρήγμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.Τώρα συγγνώμη, τα media σας φταίνε, κ. Ανδρουλάκη; Εδώ έχουμε ζαλιστεί όλοι. Δεν μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε από τις πιρουέτες σας και τις οβιδιακές σας μεταμορφώσεις.Πολύ πιο έντιμο να πείτε ''κοιτάξτε, εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε μία θέση: θέλουμε να πάμε κόντρα στην κυβέρνηση σε όλα. Βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει τα προβλήματά του. Εμείς είμαστε η αντιπολίτευση. Λέμε όχι σε όλα. Κατά συνέπεια λέμε όχι και σε αυτό''. Είναι μία πολιτική θέση καθαρή, μπορώ να την καταλάβω, αλλά μην βλέπετε τώρα συμφέροντα μέσα για να κρύψετε τις δικές σας χτυπητές αδυναμίες».Στρέφοντας την κριτική προς τον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για αναγκαστική υποκρισία από την πλευρά του Στέφανου Κασσελάκη καθώς η ηγεσία του κόμματος τον οδηγεί σε αντιφάσεις. «Εχετε έναν πρόεδρο ο οποίος σπούδασε σε μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο. Σπούδασε σε ένα πανεπιστήμιο σπουδαίο, αμερικανικό, με υποτροφία. Και αυτή την υποτροφία το πανεπιστήμιο είχε τη δυνατότητα να του τη δώσει ακριβώς επειδή το πανεπιστήμιο, το μη κρατικό πανεπιστήμιο, το αμερικανικό, δεν μοιράζει μερίσματα και έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί υπεραξία χτίζοντας καταπιστεύματα τα οποία διευκολύνουν τα πανεπιστήμια αυτά να δίνουν υποτροφίες» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.Και πρόσθεσε: «Αυτό είναι το μοντέλο των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών αμερικανικών πανεπιστημίων. Σε αυτό σπούδασε ο κ. Κασσελάκης. Ο κ. Κασσελάκης, λοιπόν, ο οποίος σπούδασε σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, αν ερχόταν το University of Pennsylvania να φτιάξει παράρτημα στην Ελλάδα, θα έλεγε ''όχι, να μην γίνει αυτό''. Σε αυτό το οποίο σπούδασε ο ίδιος. Μα πόση υποκρισία πια; Καλά να τα λέει ο κ. Τσίπρας που σπούδασε στο Μετσόβιο, αλλά να τα λέει και ο κ. Κασσελάκης; Νισάφι πια, αρκετά. Πώς εξηγείτε αυτή τη βασική αντίφαση; Επαναλαμβάνω, εάν το University of Pennsylvania επιλέξει να φτιάξει παράρτημα στην Ελλάδα με όλες τις προδιαγραφές του νόμου και να δώσει τη δυνατότητα σε Έλληνες να σπουδάσουν με υποτροφία στην πατρίδα μας, ο κ. Κασσελάκης, που σπούδασε σε αυτό το πανεπιστήμιο, θα πει ''όχι''. ''Όχι'', γιατί εσείς έτσι του το επιβάλλατε, αν και φαντάζομαι ότι ο ίδιος άλλες σκέψεις είχε, αλλά με το που βούτηξε στον μικρόκοσμο του ΣΥΡΙΖΑ, τι να κάνει ο άνθρωπος; Προσαρμόστηκε, δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς».Ο πρωθυπουργός απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης που υποστήριξε ότι τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα λειτουργούν στην Ελλάδα χωρίς προϋποθέσεις είπε μεταξύ άλλων ότι η ελάχιστη βάση που ισχύει για τα δημόσια ΑΕΙ θα ισχύσει και για τα μη κρατικά. Σημείωσε ωστόσο την αντίφαση των κομμάτων που είχαν αντιταχθεί την θέσπιση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.«Και αναρωτιέμαι, τι μας ζητάτε ακριβώς τώρα; Προσέξτε: να καταργηθεί η βάση εισαγωγής στα δημόσια ιδρύματα και να γίνει αυστηρότερη στα μη κρατικά. Αυτό, όμως, δεν οδηγεί νομοτελειακά σε σπουδαστές δύο ταχυτήτων; Και πώς γίνεται αυτό να το ζητούν σήμερα αυτοί που ουσιαστικά υποστήριζαν την εισαγωγή όλων χωρίς εξετάσεις στα πανεπιστήμια; Είπαμε, έχουμε μια ανοχή στην υποκρισία, αλλά τόση πολλή δεν τη χωράει καμία λογική, κυρίες και κύριοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τον παραλογισμό της αντίδρασης στα μη κρατικά πανεπιστήμια συμπληρώνει επίσης η καταγγελία περί τάχα ιδιωτικοποίησης, που και αυτή, ωστόσο, αποδεικνύεται έωλη. Κόστος, θέλω να θυμίσω, έχουν οι σπουδές εκτός Ελλάδας. Και δίδακτρα, βέβαια, προβλέπουν πολλά δημόσια πανεπιστήμια.Όλα τα μεταπτυχιακά, φαντάζομαι να το γνωρίζετε, είναι με δίδακτρα. Έτσι δεν είναι; Ενώ εμείς προβλέπουμε το 10% των εισακτέων στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα ιδρυθούν στην χώρα μας να είναι με υποτροφία. Επιπλέον, να κλείσουμε και τα μάτια μας στην πραγματικότητα ότι παραπάνω από 30.000 νέα παιδιά σπουδάζουν εδώ, στην Ελλάδα, σε κολέγια; Σε ένα de facto ιδιωτικό καθεστώς, με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Άρα, αναρωτιέμαι, το κράτος δεν πρέπει να ρυθμίσει θεσμικά αυτό το πλαίσιο; Όπως δεν καταλαβαίνω εκείνους που κατά τα άλλα κόπτονται υπέρ της ελευθερίας των επιλογών και την ξεχνούν όταν μιλάμε για το δικαίωμα των νέων να καθορίσουν οι ίδιες και οι ίδιοι το δικό τους μέλλον. Πρέπει, δηλαδή, αν θέλουν να σπουδάσουν σε ένα διεθνές πανεπιστήμιο αναγκαστικά να ξενιτεύονται, να φοιτήσουν μακριά από την πατρίδα τους» είπε.