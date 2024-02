Γεραπετρίτης: Ο στρατηγικός χαρακτήρας των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Βουλγαρίας αποτελεί πρότυπο συνεργασίας

FM George Gerapetritis’ arrival at @MFABulgaria and meeting with #Bulgaria DPM/FM @GabrielMariya



Άφιξη ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη στο Υπ. Εξωτερικών της Βουλγαρίας και συνάντηση με 🇧🇬 Αν.ΠΘ/ΥΠΕΞ Mariya Gabriel pic.twitter.com/3nsS6FqZem