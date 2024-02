Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Νέο Δελχί - Το ινδικό στοίχημα για την Ελλάδα

Κλείσιμο

Με στόχο η δεύτερη συνάντηση Κορυφήςνα αποτελέσει την αφετηρία υλοποίησης της στρατηγικής σχέσης μεταξύ των δυο χωρών, την ανάπτυξη των επιχειρηματικών συμπράξεων αλλά και την επαναβεβαίωση της κομβικής σημασίας της Ελλάδας στα σχέδια της πολυπληθέστερης χώρας του κόσμου να βρει «έξοδο» προς τις αγορές της Ευρώπης και της Δύσης, οφθάνει στο Νέο Δελχί επικεφαλής πολυπληθούς επιχειρηματικής αποστολής Η συνάντησή του με τον πρωθυπουργόείναι η δεύτερη σε διάστημα εξι μηνών, καθώς ο κ. Μόντι είχε επισκεφθεί την Αθήνα στις 25 Αυγούστου, στην πρώτη επίσκεψη Ινδού ηγέτη στην χώρα μας μετά από 40 χρόνια.Η πρόκληση για την Ελλάδα είναι μεγάλη, καθώς η χώρα μας θα πρέπει να πείσει τις μεγάλες ινδικές επιχειρήσεις ότι η Ελλάδα πια μπορεί να είναι ασφαλής επενδυτικός προορισμός και να ξεπερασθεί έτσι η επιφυλακτικότητα που υπάρχει στολόγω της εικόνας που είχε δημιουργηθεί για την Ελλάδα την εποχή της κρίσης, και συγχρόνως να δοθεί κίνητρο στις ινδικές επιχειρήσεις που παραδοσιακά επιλέγουν στην Ευρώπη για συμπράξεις τηντηκαι τηνΣημαντικό κεφάλαιο της επίσκεψης Μητσοτάκη στο Νέο Δελχί είναι η προώθηση και εξειδίκευση του στρατηγικού χαρακτήρα της σχέσης των δυο χωρών, καθώς πάντοτε ο κίνδυνος είναι η πολιτική βούληση να μένει στα χαρτια και χωρίς follow up που θα δίνει συνέχεια σε υλοποίηση των σχεδιασμών.Η συγκυρία είναι εξαιρετική - δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι η επίσκεψηστην Αθήνα τον Αύγουστο έγινε μόλις λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση στο περιθώριο του G-20 στοαπό τους ηγέτες της Ινδίας και των ΗΠΑ της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ενός μεγάλου «διαδρόμου», του γνωστού ως IMEC, την οποία προσυπέγραψαν η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία. Ένα μεγάλο στρατηγικής σημασίας σχέδιο το οποίο θα φέρει την Ινδία πιο κοντά στη Μέση Ανατολή αλλά και στις αγορές της Ευρώπης και της Δύσης με έναν «διάδρομο» για την ενέργεια και προϊόντα αλλά και δεδομένα και θα αποτελεί την μεγάλη απάντηση στο One Belt One Road της Κίνας. Ο IMEC θα ξεκινά από τα δυτικά λιμάνια της Ινδίας απ' όπου τα πλοία θα φθάνουν στα ΗΑΕ και απο εκει με ένα εκτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο θα μεταφέρονται μέσω Σαουδικής Αραβίας και Ιορδανίας στο λιμάνι της Χάϊφα και από εκει με πλοία θα κατευθύνονται προς την Ευρώπη. Στον σχεδιασμό προβλέπεται και η Ελλάδα ως ένας βασικός σταθμός εισόδου του IMEC στην Ε.Ε..Ένα σχέδιο το οποίο έχει τις ευλογίες των Αμερικανών που βλέποντας την βαθιά διείσδυση της Κίνας στον χώρο της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής αλλά και στην Ευρώπη, θέλουν να αναδείξουν την Ινδία, την ισχυρότερα αναπτυσσόμενη οικονομία, ως αντίπαλο δέος της Κίνας. Το άνοιγμα της Ινδίας με ένα τέτοιο μεγαλόπνοο σχέδιο στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Δύσης αναμένεται να προσδώσει ακόμη μεγαλύτερο δυναμισμό στη μεγάλη χώρα της Ασίας η οποία βρίσκεται σε έναν διαρκή ανταγωνισμό με το Πεκίνο.Όμως το Σχέδιο αυτό όταν ανακοινώθηκε είχε μια ακόμη σοβαρή παράμετρο, καθώς αποσκοπούσε στο να επενδύσει στην ειρήνευση στην Μέση Ανατολή και την ομαλή σχέση και συνεργασία του Ισραήλ και με τον ισχυρότερο πόλο του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου, τη Σαουδική Αραβία. Ο Πόλεμος στη Γάζα βεβαίως έχει παγώσει τον σχεδιασμό αυτό, εξάλλου, σύμφωνα με εκτιμήσεις πολλών αναλυτών, η επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου είχε σκοπό να ανατρέψει και αυτό το σχέδιο που θα έφερνε ανατροπές και μεγάλες αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο και στους διεθνείς συσχετισμούς.Ο πόλεμος στην Γάζα, όμως, δεν θα διαρκέσει για πάντα. Και αυτό επισημαίνουν Ινδοί συνομιλητές μας, επιμένοντας ότι η προεργασία για ένα τόσο μεγάλο project θα πρέπει να συνεχιστεί ώστε όλα να είναι έτοιμα για την λειτουργία του IMEC όταν οι πολιτικές συνθήκες στην Μέση Ανατολή το επιτρέψουν.Για την Ελλάδα προκειμένου να εμφανισθεί ως αξιόπιστος εταίρος στον IMEC προϋπόθεση είναι, φυσικά εκτός των άλλων, η αποκατάσταση ενός σύγχρονου και ασφαλούς σιδηροδρομικού δικτύου, η επιλογή του λιμανιού που θα μπορεί να εξυπηρετεί αυτόν τον διάδρομο και τα αναγκαία έργα υποδομής. Για την Ινδία σημαντική προτεραιότητα είναι και η στενή συνεργασία με την Ελλάδα στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας αλλά και στην αμυντική βιομηχανία.