Γεραπετρίτης: Να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας να αποκλιμακωθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή

FM George Gerapetritis welcomed by #Jordan DPM/FM @AymanHsafadi upon his arrival 🇯🇴 @ForeignMinistry



Yποδοχή ΥΠΕΞ Γ.Γεραπετρίτη από Αν.ΠΘ/ΥΠΕΞ Ιορδανίας A. Safadi στο 🇯🇴 Υπ.Εξωτερικών pic.twitter.com/szBKXpp5kZ