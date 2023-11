Ρίσι Σούνακ: Το παρατσούκλι «Δρ. Θάνατος», οι προδοσίες στους ευεργέτες του και η φοροδιαφυγή της ζάπλουτης συζύγου

O Ρίσι Σούνακ με την σύζυγό του Μάρτι

O Ρίσι Σούνακ υπήρξε υπουργός της Τερέζα Μέι

O Ρίσι Σούνακ «άδειασε» και τον Μπόρις Τζόνσον για το σκάνδαλο των κορωνοπάρτι.

Οι "άκρες" του στο Σίτι και η ισχύς που του έδωσε, άνοιξαν διάπλατα την πόρτα για να εκπληρώσει το όνειρό του να μπει στην πολιτική, το 2014, όταν οι Τόρις αναζητούσαν έναν υποψήφιο για τη συντηρητική βόρεια και αγροτική εκλογική περιφέρεια του Ρίτσμοντ στο Γιορκσάιρ. Με την εκλογική βάση να είναι κυρίως αγροτική, ο Σούνακ ήξερε ότι αν κατερχόταν ως ένας απόμακρος εκατομμυριούχος από το Νότο δεν θα κέρδιζε τους πολίτες του Γιορκσάιρ.Έτσι, πήρε ένα VW Golf -ο ορισμός του λαϊκού αυτοκινήτου- και άρχισε να "οργώνει" το Γιορκσάιρ. Φωτογραφήθηκε να αρμέγει αγελάδες, άρχισε να προσπαθεί να μιλήσει στην τοπική διάλεκτο και γρήγορα κέρδισε το παρατσούκλι "Μαχαραγιάς του Γιορκσάιρ". Σήμερα, φέρεται να δηλώνει ότι δεν έχει "κανέναν φίλο από την εργατική τάξη"- κάτι που σίγουρα δεν θα αρέσει ιδιαίτερα στους αγρότες και τους εργάτες του Γιορκσάιρ.Ομοίως γρήγορα κέρδισε και την πρώτη του εκλογή και την πρώτη του συμμετοχή στην κυβέρνηση, καθώς η τότε πρωθυπουργόςτον εμπιστεύθηκε ως έναν από τους πιο πιστούς πολιτικούς της συνοδοιπόρους. Και τον διόρισε, το 2018 υφυπουργό Στέγασης, μέχρι αυτός να διαβλέψει ότι η πολιτική πορεία της Μέι πλησιάζει στο τέλος της και να συμπαραταχθεί βιαστικά με τονΗ υποστήριξη του Τζόνσον του "βγήκε", καθώς ο πρώην δήμαρχος του Λονδίνου τον θεωρούσε έναν από τους πλέον πιστούς του συντρόφους στο κόμμα. Γεγονός που εξηγεί ότι αποφάσισε να ρισκάρει και να τον τοποθετήσει το 2020 στη θέση του υπουργού Οικονομικών της Βρετανίας, παρότι ήταν μόλις 39 ετών και, κυρίως ήταν άπειρος υπουργός και πολιτικός.Βέβαια, ο Σούνακ δεν του το ανταπέδωσε. Έστω κι αν ο Τζόνσον τον προστάτευσε, για να μη διαρρεύσει, για παράδειγμα ότι εισηγείτο να μη γίνει δεύτερο lockdown στη Βρετανία την περίοδο της πανδημίας- η διαχείριση της οποίας προκάλεσε περισσότερους από 220.000 θανάτους και τεράστια ζημιά στην οικονομία. Οι επιστημονικοί σύμβουλοι της κυβέρνησης ήταν εξοργισμένοι μαζί του και μάλιστα του είχαν βγάλει το παρατσούκλι "Δρ Θάνατος", όταν είχε "περάσει" το πρόγραμμα "Eat Out to Help Out" το καλοκαίρι του 2020 για να επιδοτήσει γεύματα σε παμπ και εστιατόρια.Σήμερα, έχει διαρρεύσει το ημερολόγιο ενός εκ των επιστημονικών συμβούλων της κυβέρνησης τότε, του Πάτρικ Βάλανς, ο οποίος γράφει ότι ο σύμβουλος του Τζόνσον, Ντόμινικ Κάμινγκς του εκμυστηρεύθηκε ότι "ο Ρίσι θεωρεί ότι είναι ΟΚ να αφήσουμε τον κόσμο να πεθάνει", αρκεί να μην επιβληθεί lockdown.Όμως αργότερα, όταν "έσκασε" το, ο Σούνακ κάθε άλλο παρά τον στήριξε- παρά το γεγονός ότι συμμετείχε και ο ίδιος σε αυτό! Αντίθετα, στράφηκε εναντίον του και τον επέκρινε ανοιχτά και δημοσίως, βάζοντας ταφόπλακα στην κυβέρνηση Τζόνσον, όταν παραιτήθηκε -την 1η Ιουλίου- από τη θέση του υπουργού Οικονομικών. Οι κακές γλώσσες έλεγαν ότι από καιρό το σχεδίαζε αυτό, για να θέσει υποψηφιότητα ως πρωθυπουργός, κάτι που ο ίδιος αρνείται, αν και συνάδελφοί του στους Συντηρητικούς τον αποκαλούν "δολοφόνο του Τζόνσον". Όπως και να χει, η ιστορία γράφτηκε. Ο Σούνακ "μονομάχησε" με τη Λιζ Τρας, έχασε, αλλά η... υπερβραχύβια θητεία της Τρας τον έφερε τελικά στη θέση του πρωθυπουργού. Και χωρίς το... βάσανο των εκλογών.Στις επόμενες εκλογές, φαίνεται πάντως ότι θα υποφέρει ο Ρίσι Σούνακ. Λίγο πριν ανέλθει στη θέση που κατέχει σήμερα, ο υπουργός για το Brexit, Τζέικομπ Ρις – Μογκ, δήλωνε ότι δεν τον στηρίζει «καθώς βρίσκομαι σε ένα κόμμα που υποστηρίζει τη χαμηλή φορολογία ενώ ο Σούνακ όχι». Και όντως, ο Σούνακ πρόβαλλε... σθεναρή αντίσταση στις προτάσεις Τζόνσον για άμεσες φοροελαφρύνσεις που θα έπαιρναν ένα βάρος από τον μέσο Βρετανό πολίτη μετά την πανδημία.Ελαφρύνσεις που δεν ήρθαν ποτέ, καθώς ο Σούνακ ακόμα και τώρα, στην καταπολέμηση της πρωτοφανούς ιστορικά κρίσης κόστους ζωής, ο Σούνακ έχει μια προσέγγιση που χαρακτηρίζει "ρεαλιστική" και δεν περιέχει μέτρα στήριξης των νοικοκυριών της χώρας που φτωχοποιούνται βίαια. Αντ' αυτού, ο Σούνακ -με την πρόφαση ότι θα απαλλάξει τον μέσο Βρετανό από πρόσθετη επιβάρυνση- αναθεωρεί και αναβάλλει σημαντικά μέτρα "πράσινης" πολιτικής, προς όφελος των πετρελαϊκών.Μια μικρή, απαραίτητη παρένθεση εδώ: Ο Σούνακ έχασε μάλλον... οριστικά την όποια συμπάθεια της μεσαίας τάξης όταν, πέρυσι, την ημέρα που αυξάνονταν οι φόροι και οι εισφορές για τους εργαζομένους και τους εργοδότες στη Βρετανία, επιβεβαιωνόταν πως η σύζυγός του χρησιμοποιούσε το "παραθυράκι" της εξαίρεσης από την καταβολή φόρων όσων υπάγονται στο καθεστώς "μη μόνιμων κατοίκων" της Βρετανίας. Και προκαλούσε θύελλα αδιαφορώντας για τη σημειολογία που είχε η -νόμιμη, αλλά όχι και τόσο ηθική- επιλογή της δισεκατομμυριούχου να μην πληρώνει φόρους τους οποίους "φορτώνονται" όλοι οι υπόλοιποι πολίτες, αλλά και στα καλέσματα για μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος το οποίο οφελεί κατά κύριο λόγο τους πολύ πλούσιους."Τουλάχιστον προς το παρόν θα πρέπει εσείς, οι καταναλωτές να κάνετε τις επιλογές σας και όχι να σας υποχρεώσει η κυβέρνηση", είπε ο Σούνακ, για την αναβολή της αντικατάστασης λεβήτων φυσικού αερίου με αντλίες θερμότητας και αντικατάστασης του στόλου αυτοκινήτων με ηλεκτρικά. Κάτι που έγινε εν τη απουσία του -γνωστού για τις θέσεις του σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος βασιλιά Καρόλου- και σε αντίθεση με τις εισηγήσεις της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής της χώρας.Για μια χώρα όπως η Βρετανία, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο λόγω του κόστους που θα έχει στην οικονομία της χώρας η καθυστέρηση μετάβασης σε βιώσιμη ανάπτυξη -άλλωστε ήδη παλεύει με το υπέρογκο χρέος που δημιούργησε στην περίοδο της πανδημίας- αλλά περισσότερο ακόμα για πολιτικούς λόγους. Ο προκάτοχός του,, επιχείρησε και κατάφερε να κερδίσει το κέντρο του εκλογικού σώματος, το οποίο έβλεπε ως "κλειδί" διατήρησης της εξουσίας, διατηρώντας τις παραδοσιακές πολιτικές της βρετανικής Δεξιάς, αλλά και δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος και προοδευτικές ιδέες, όπως έκανε εγκρίνοντας τους γάμους μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών.Στους Συντηρητικούς, τώρα, αυτή η ξαφνική μεταστροφή, από τη φορομπηχτική πολιτική και την αδιαφορία για την προστασία του περιβάλλοντος, ως την ξαφνική κατάργηση της βίζας για τους ξένους φοιτητές που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και στα τρανσοφοβικά σχόλια για "τις γυναίκες που έχουν πέη", ο Σούνακ φαίνεται ότι απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τη "συνταγή" του Κάμερον. Και ότι, καθώς καταλαβαίνει ότι ο αδιάφορος υπερφιλελευθερισμός που εφαρμόζει και το υπέρογκο δημόσιο χρέος τον απομακρύνει από τη μεσαία τάξη και τους κεντρώους ψηφοφόρους όλο και περισσότερο, επιχειρεί να κάνει άνοιγμα στην άκρα δεξιά για να καλύψει τα καταρρέοντα ποσοστά του.Μόνο που και εδώ αυτοεγκλωβίζεται: Φέρεται με αγένεια στον επικεφαλής της κυβέρνησης της παραδοσιακά συμπαθούς στη Βρετανία Ελλάδας (για ένα θέμα το οποίο συζητείται ευρέως στη χώρα, με το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του βρετανικού κοινού να στηρίζει τηνως δείγμα φιλίας και πολιτισμού), αλλά δεν ψελλίζει καν έναν λόγο αντίθεσης όταν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, του διαμηνύει κοφτά ότι η Δύση "θα πρέπει να μείνει μακριά από προκλητικά βήματα" στον, χαρακτηρίζει ενώπιόν του το Ισραήλ "κράτος- τρομοκράτη", μιλά για "απραγματοποίητες υποσχέσεις στην Παλαιστίνη". Αντίθετα, του ζητά να συνεργαστούν σε θέματα οικονομίας και άμυνας, επιχειρώντας να μπει "σφήνα" στον εκβιασμό του Ερντογάν απέναντι στους Αμερικανούς (οι οποίοι έθεσαν την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35 και "πάγωσαν" την πώληση και αναβάθμιση F-16) και να του πουλήσει Eurofighter, παρά το βέτο που έχει θέσει η Γερμανία.Δεν είναι λοιπόν μόνο ότι με αυτή του τη στάση ο Ρίσι Σούνακ ρισκάρει να εξοργίσει το Παλάτι -λόγω της ρήξης με την Ελλάδα, με την οποία οδιατηρεί μια ιδιαίτερη σχέση- και τον Λευκό Οίκο -λόγω του θέματος των μαχητικών αεροσκαφών. Είναι ότι έχει χάσει τη μεσαία τάξη και το κέντρο της εκλογικού σώματος με αυτές τις πολιτικές, όπως αποδεικνύουν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, που δείχνουν ότι ο Στάρμερ του Εργατικού Κόμματος προηγείται με χαοτική διαφορά 21 μονάδων του Συντηρητικού Κόμματος του Σούνακ, συγκεντρώνοντας 46% και 25% αντίστοιχα.Αλλά είναι ότι χάνει και τη στήριξη των πιο ακραίων ψηφοφόρων, αν κρίνει κανείς από τα σχόλια στα φόρα και τα κοινωνικά δίκτυα, όπου οι ακροδεξιοί Βρετανοί, πανηγυρίζοντας για την, τον παρακαλούν να... μετακομίσει στο Λονδίνο για να τους "σώσει" από τον Σούνακ- το όνομα του οποίου αρνούνται ακόμα και να γράψουν ή να πουν.Έχοντας ήδη χάσει και την εργατική τάξη και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που υποφέρουν από τις αυξήσεις των φόρων και των εισφορών, καθώς και τη στήριξη όλο και περισσότερων των σπαρασσόμενων Συντηρητικών (το πανίσχυρο μπλογκ ConservativeHome έχει γράψει ότι "Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ έγραψε κάποτε ότι οι πλούσιοι «είναι πολύ διαφορετικοί από εσένα κι εμένα. Μήπως ο Σούνακ έγινε τόσο διαφορετικός που δεν αντιλαμβάνεται τη ζοφερή αλήθεια της παρούσας κατάστασής του;"), το πρόβλημα για τον Σούνακ είναι ότι ίσως σύντομα, να μην έχει απομείνει κανείς για να προδώσει ώστε να παραμείνει στην εξουσία...