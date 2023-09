Προκλητικός Ερντογάν πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη: Ζητά και πάλι να αναγνωριστεί η ανεξαρτησία του ψευδοκράτους

στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Άφησε αιχμές για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και για την πολιτική που ακολουθούν τα Ηνωμένα Έθνη.



Ο Τούρκος πρόεδρος αυτήν τη φορά δεν δίστασε στην ο

μιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να καλέσει

τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», όπως χαρακτηριστικά είπε.

#URGENT Turkish President Erdogan urges global community to recognize independence of Turkish Republic of Northern Cyprus, establish diplomatic, political, and economic ties pic.twitter.com/U2B1tVX6uL