Εκλογές 2023 - Ελένη Λουρή: Ποια είναι η υπηρεσιακή υπουργός Ανάπτυξης

----------------

: Πως ψηφίζω - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την

εκλογική αναμέτρηση

Όλες οι ειδήσεις για την ΝΕΑ εκλογική αναμέτρηση, τον προεκλογικό αγώνα των κομμάτων, τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα των εκλογών, τα exit polls.

Δείτε

LIVE

μέσω διαδραστικού χάρτη όλα τα αποτελέσματα της επικράτειας.

Η πρώην υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος και καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας Ελένη Λουρή επελέγη από τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Ιωάννη Σαρμά για τη θέση της υπουργού Ανάπτυξης, μέχρι τη διενέργεια εκλογών στις 25 Ιουνίου.Η Ελένη Λουρή-Δενδρινού γεννήθηκε στην Αθήνα., στο London School of Economics και στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές της Βιομηχανικής Οργάνωσης και Δυναμικής των Αγορών, Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και Διεθνούς Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Στρατηγικής. Από το 2001 είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ και από το Νοέμβριο 2015 Πρόεδρος του Τμήματος.Έχει εργαστεί σαν Επίκουρη και Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο ίδιο Τμήμα και ήταν Επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στο London School of Economics όπου παραμένει ερευνητικός εταίρος. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα συνέδρια και έχει διδάξει και δώσει σεμινάρια και παρουσιάσεις σε πολλά Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και κεντρικές τράπεζες. Τον Οκτώβριο 2015 έδωσε μια σειρά από διαλέξεις σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά όπως τα Simon Fraser, Berkeley, Yale, Fordham, Sacramento, Georgetown, American, Brookings and Peterson Institute and the World Bank με υποτροφία του US Onassis Foundation.όπως ο OECD, η World Bank, το CEPR και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, υπήρξε αναπληρωματικό μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.Έχει δημοσιεύσει εκτεταμένα σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά όπως τα Oxford Economic Papers, Journal of Industrial Economics, International Journal of Industrial Organization, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, International Review of Financial Analysis, Weltwirtschaftliches Archiv, Review of Industrial Organization, Journal of Industry, Competition and Trade, International Journal of Production Economics, Urban Studies, Finance Research Letters, Review of Financial Economics, Bulletin of Economic Research and International Journal of Finance and Economics και έχει υπάρξει κριτής σε πολλά από αυτά.με αρμοδιότητες τη νομισματική πολιτική, την εξυγίανση των τραπεζών, το νομισματοκοπείο, τη διαχείριση χρηματικού και τη στατιστική. Το ίδιο διάστημα ήταν πρόεδρος του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.και πρόεδρος στη Συμβουλευτική του Κέντρου Πολιτισμού της Τράπεζας της Ελλάδος που περιλαμβάνει το Ιστορικό Αρχείο, τις Συλλογές, τις Εκδόσεις και το Εκπαιδευτικό Μουσείο της τράπεζας. Από το 2016 είναι μέλος του Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εξυγίανσης Τραπεζών στις Βρυξέλλες.