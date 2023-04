Εκλογές 2023: Δουδωνής, Μάντζος και Χρονοπούλου στις πρώτες θέσεις στο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ

Ο πρώην Υπουργός και επικεφαλής του In Social Νίκος Χριστοδουλάκης, ο οποίος έχει επιμεληθεί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής καταλαμβάνει την τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.Ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ έκανε την εξής δήλωση:Η τιμή που μου έκανε ο Πρόεδρος, Νίκος Ανδρουλάκης και το κόμμα μας, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είναι πραγματικά πολύ μεγάλη, όπως και η συγκίνησή μου. Το ψηφοδέλτιό μας είναι ένα ψηφοδέλτιο ήθους, ανανέωσης και αξιών. Νιώθουμε την ευθύνη της εκπροσώπησης μιας γενιάς που σπουδάζει, κοπιάζει, δουλεύει είτε εδώ είτε στο εξωτερικό και ήρθε η ώρα να αποκτήσει φωνή και λόγο. Έπειτα, νιώθουμε τη σημασία που έχει για όλους μας η χώρα αυτή να κυβερνηθεί με κανόνες, με σεβασμό στο Σύνταγμα και όχι με το «έτσι θέλω», όπως έλεγε κι ο Μακρυγιάννης. Στις 21 Μαΐου παίρνουμε λοιπόν όλοι μαζί απόφαση Αλλαγής. Γιατί τη μοίρα του τόπου μας δε θα τη δεχτούμε, τη μοίρα του τόπου μας θα τη φτιάξουμε εμείς, με τη δημοκρατική μας συμμετοχή, το όραμα και τον αγώνα. Την 22α Μαΐου θα ξημερώσει μια πραγματικά ηλιόλουστη μέρα.- Οι υποψήφιοι βουλευτές με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είναι αναλυτικά:1. Παναγιώτης Δουδωνής2. Δημήτρης Μάντζος3. Ελένη Χρονοπούλου4. Αγάθη-Ρόζα Βρεττού5. Κώστας Χρυσόγονος6. Ιωάννα Τζουλάκη7. Μαριζέτα Αντωνοπούλου8. Ελένη Άννα Δημητρακούδη9. Χρήστος Χρυσολωράς10. Νίκος Σαργκάνης11. Αχιλλέας Παπακώστας12. Γρηγόρης Λαμπράκης13. Γεωργία Καζά14. Σίμος Γερασιμίδης15. Νίκος ΧριστοδουλάκηςΓεννήθηκε το 1990. Είναι συνταγματολόγος, διδάκτωρ της Νομικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων MPhil και MJur από το ίδιο Πανεπιστήμιο και Πτυχίου Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.Ο Παναγιώτης Δουδωνής διδάσκει από το 2018 Ευρωπαϊκό και Συνταγματικό Δίκαιο ως Λέκτορας στο Κολλέγιο Oriel του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, καθώς και Συνταγματικό, Κοινοβουλευτικό Δίκαιο και Δίκαιο Πολιτικών Κομμάτων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει επίσης διδάξει στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο καθώς και στη Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ είναι συγγραφέας του βιβλίου «Το πολίτευμα της συνύπαρξης: για την αντιπροσωπευτική μας δημοκρατία». Από τον Νοέμβριο του 2022 είναι Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1982. Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, από τον Ιανουάριο 2022 έως σήμερα. Μέλος του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος.Διετέλεσε Διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, από τον Ιούλιο 2019. Από το 2015 υπηρέτησε στη Βουλή ως συνεργάτης της Φώφης Γεννηματά, με κύριο αντικείμενο τα ζητήματα Δικαιοσύνης και Θεσμών. Την περίοδο 2011-2014 απασχολήθηκε ως σύμβουλος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με εξειδίκευση στη διαμεσολάβηση, τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και τη δικαστική συνδρομή. Την περίοδο πριν τη συνταγματική αναθεώρηση του 2019 συμμετείχε ως μέλος στην Επιτροπή Θέσεων της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για τη Συνταγματική και Θεσμική Μεταρρύθμιση.Δικηγόρος, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Εμπορικό Δίκαιο και υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Ελλάδα και στο Βέλγιο. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακό στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών. Εργάστηκε ως νομικός σύμβουλος επί έξι χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για θέματα ασύλου και μετανάστευσης.Τα τελευταία τρία χρόνια εργάζεται ως νομική σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών). Είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και της προεδρίας των ευρωπαίων Σοσιαλδημοκρατών (Party of European Socialists)Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Καρδιολόγoς , Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και κάτοχος MSc, Health Economics στο LSE. Είναι Επιμελήτρια Α´ Καρδιολογίας στη Β´ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. ATTIKON.Διετέλεσε Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Καρδιαγγειακής Απεικόνισης του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας και μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, του European Society of Cardiology ,European Association of Cardiovascular Imaging.Την περίοδο 1999-2001 υπήρξε Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων Ν. ΠΑΣΟΚ, Βουλευτής Επικρατείας ΠΑΣΟΚ (Ιανουάριος -Αύγουστος 2007 ) και από τον Νοέμβριο του 2022 αναπληρωτής γραμματέας Τομέα Υγείας ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.Είναι Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (1993-1995), του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (1994-1997) και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΒΑ (1999-2001), αλλά και Σύμβουλος Σπουδών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης το 1994-1997.Το 2011, ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ενωτικής Κίνησης και το 2014 εξελέγη ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Διαφώνησε με το δημοψήφισμα και τον Οκτώβριο του 2017 αποχώρησε από το κόμμα και έγινε ανεξάρτητος. Από το 2022 είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.Είναι Διευθύντρια Ερευνών στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, επισκέπτρια Καθηγήτρια στην Σχολή Δημόσιας Yγείας του Πανεπιστημίου Imperial College London. H ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζει στην μοριακή επιδημιολογία, την ιατρική ακριβείας και την μεταφραστική έρευνα.Έχει συμβάλλει ως εμπειρογνώμονας και σύμβουλος σε διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), το Υπουργείο Υγείας του Ηνωμένου Βασίλειου (UK Department of Health, Expert Advisory Committee), και το Νορβηγικό Συμβούλιο Έρευνας.Έχει τιμηθεί με το βραβείο L’Οreal-UNESCO για τις γυναίκες στην επιστήμη (2019).Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982.Τελείωσε το πρώτο της πτυχίο στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιά όπου ανέπτυξε πλούσια συνδικαλιστική δράση. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Tübingen στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με επίκεντρο της εμφύλιες συγκρούσεις. Στη συνέχεια απέκτησε δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα με άριστα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με θέμα την Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας. Είναι διδάκτωρ Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας από το 2017. Εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα με κύριο ερευνητικό αντικείμενο την κοινωνική και εργασιακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εργάστηκε στο υπουργείο Εργασίας μεταξύ 2018-2019, ενώ από το 2021 συνεργάζεται με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, στο οποίο έχει εκπονήσει μελέτες για σειρά εργασιακών θεμάτων. Μελέτες και άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά σχετικά με τα εργασιακά και την κοινωνική πολιτική.Από τον Φλεβάρη του 2023 εργάζεται ως διδασκουσα στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ, ενώ έχει διδάξει τόσο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο όσο και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κοινωνικά ενεργή από τα μαθητικά της χρόνια στην ευρύτερη οικογένεια της Αριστεράς. Το Νοέμβρη του 2022 ορίστηκε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναπληρώτρια γραμματέας στον Τομέα Εργασίας. Είναι μητέρα δυο κοριτσιών και σύντροφος ενός μουσικού της παραδοσιακής μουσικής.Είναι σύμβουλος από το 2010 στην πολιτική ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής. Έχει εργαστεί συντονίζοντας σε τεχνικό επίπεδο την πολιτική ομάδα των Σοσιαλιστών σε όλα τα μεγάλα νομοθετικά πακέτα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή μετάβαση της οικονομίας (European Climate Law και Fit for 55). Προηγουμένως είχε εργαστεί ως σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης (OLAF).Είναι δικηγόρος και απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με μεταπτυχιακούς τίτλους από το Université Libre de Bruxelles και το Katholieke Universiteit Leuven. Ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες από το 2004 και είναι μητέρα δύο παιδιών 3 και 6 ετών.Είναι αμπελουργός και βιοκαλλιεργητής στη Σέριφο.Μετά την ένταξή του στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών, ίδρυσε το 2015 το πρώτο οινοποιείο του νησιού και αφοσιώθηκε στη βιολογική καλλιέργεια και οινοποίηση των γηγενών και αυτόχθονων ποικιλιών της Σερίφου και των Κυκλάδων.Γεννημένος το 1982, είναι μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου και μέλος του Αγροτικού-Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Σερίφου.Γεννήθηκε το 1954. Διεθνής τερματοφύλακας με 58 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδας την περίοδο 1980-1991. Κατέκτησε:Κύπελλο Ελλάδας το 1980 αγωνιζόμενος στη ΚΑΣΤΟΡΙΑΤρία πρωταθλήματα Ελλάδος 1981-’82-83΄αγωνιζόμενος στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΔύο πρωταθλήματα Ελλάδος 1986-1990 αγωνιζόμενος στον ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΤρία κύπελλα Ελλάδος 1986-’88-’89 αγωνιζόμενος στον ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΟ πρώτος ποδοσφαιριστής που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος με τρεις διαφορετικούς συλλόγους: Καστοριά (1980), Ολυμπιακό (1981) και Παναθηναϊκό (1986, 1988, 1989) και ο μοναδικός, που έπαιξε σε τελικό με τέσσερις διαφορετικές ομάδες, αφού εκτός των τριών παραπάνω συλλόγων, αγωνίστηκε στον τελικό του 1991 με τον Αθηναϊκό στο κύπελλο κυπελλούχων Ευρώπης.Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Έλαβε τα πρώτα μαθήματα ζωγραφικής δίπλα στην Ρένα Ανούση-Ηλία. Σπούδασε στη Σχολή Κάλων Τεχνών Θεσσαλονίκης (1988-1989) στο εργαστήριο του Μίμη Κοντού και στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας (1989-1995) με δασκάλους τον Παναγιώτη Τέτση και τη Ρένα Παπασπύρου. Συνέχισε τις σπουδές του στην École nationale supérieure des Beaux-Arts στο Παρίσι με δάσκαλο τον Vladimir Velickovic (1996-1998) με υποτροφία του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.Στην Ελλάδα έχει αποσπάσει το 1ο Βραβείο του Ιδρύματος Γιάννη και Ζωής Σπυροπούλου (1995), το Βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» του Υπουργείου Πολιτισμού (1998), το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για νέο ζωγράφο κάτω των 40 ετών (2004) και στη Γαλλία το Grand Ρrix του διαγωνισμού Paul Louis Weiller του Ιnstitut de France (1997). Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 5 ατομικές εκθέσεις. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.Γιος του Οδοιπόρου της Ειρήνης και Αγωνιστή της Δημοκρατίας Γρηγόρη Λαμπράκη. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960, πτυχιούχος μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στο London Metropolitan University.Εργάστηκε ως προγραμματιστής πληροφοριακών συστημάτων στη ΔΕΗ. Δραστηριοποιήθηκε από νεαρή ηλικία στο αριστερό και φιλειρηνικό κίνημα και είναι αντιπρόεδρος στην Π.Ο.Α.Ε.Α. Είναι Πρόεδρος του Ιδρύματος “Γρηγόρης Λαμπράκης”.Είναι δικηγόρος. Έχει σπουδάσει νομικά και πολιτικές επιστήμες στο ΕΚΠΑ.Είναι Αντιπρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Μ. και μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικός Μηχανικός στο πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, στο Άμχερστ. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, έχει λάβει το διδακτορικό του από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχει μεταπτυχιακές σπουδές στο MIT.Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του εστιάζονται στους τομείς των νέων υλικών και μεταϋλικών, της μηχανικής γεφυρών και των ενεργειακών κατασκευών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 τεχνικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και είναι αποδέκτης βραβείων και υποτροφιών για την επιστημονική του δραστηριότητα από το Αμερικανικό Ίδρυμα Έρευνας (National Science Foundation) την Αμερικανική Ακαδημία Μηχανικών (National Academy of Engineering).