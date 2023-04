Όθων Ηλιόπουλος: Από το Harvard Medical School επικεφαλής στο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ

Έντονο το αποτύπωμα της πανδημικής κρίσης, αλλά και της εστίασης στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, καθώς επιλογή του Προέδρου του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα ήταν να θέσει ως επικεφαλής τον, Αναπληρωτή Καθηγητή και Κλινικό Ογκολόγο στο Harvard Medical School και στο Massachusetts General Hospital Cancer Center.Μολονότι το επιστημονικό ενδιαφέρον του κ. Ηλιόπουλου εντοπίζεται στην ανακάλυψηγια την πρόληψη καιεντούτοις η πανδημία του κορωνοϊού υπήρξε καταλυτική για τη σφυρηλάτηση της προσωπικής του σχέσης με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, καθώς υπήρξε στον στενό πυρήνα των συμβούλων του κ. Τσίπρα, με τους οποίους αντάλλασσε σε καθημερινή βάση απόψεις σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας για την εξέλιξή της, μελετώντας τα δεδομένα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως.Ακολούθως, ο κ. Ηλιόπουλος υπήρξε ένας από τους διακεκριμένους επιστήμονες που συμμετείχαν στο think tank του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, το οποίο αποτέλεσε μια από τις βασικές δεξαμενές άντλησης υποψηφίων για τις εθνικές εκλογές, καθώς αιτία υπήρξαν τα «βαριά βιογραφικά» των μελών του.Την ίδια περίοδο, ο κ. Ηλιόπουλος αρχίζει να τοποθετείται δημόσια στην Ελλάδα αναφορικά με το δημόσιο σύστημα υγείας και τις κατά τον ίδιο προτεραιότητές του, δηλώνοντας (στην «Αυγή») για τοπως «χρειάζεται ριζική αναδιοργάνωση». «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σημαντικό κομμάτι θα έχει η σχέση μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι οι ιδιώτες γιατροί συμμετέχουν σημαντικά στην παροχή υγείας στον πληθυσμό. Η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα πρέπει να γίνει με όρους που θα είναι συμφέροντες και για τους δύο. Αυτό είναι διαφορετικό από τις ΣΔΙΤ που προτείνει τώρα η κυβέρνηση», όπως υποστήριξε ο κ. Ηλιόπουλος.Σημειωτέον ότι ο Όθωνας Ηλιόπουλος σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακολούθως, εκπαιδεύτηκε στην Παθολογία στο University of Wisconsin Medical School και στην Ογκολογία στο Dana-Farber Cancer Institute and Harvard Medical School. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής και Κλινικός Ογκολόγος στο Harvard Medical School και στο Massachusetts General Hospital Cancer Center. Το επιστημονικό ενδιαφέρον του εντοπίζεται στην ανακάλυψη μοριακών στόχων για την πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου. Είναι μέλος επιτροπών στρατηγικού σχεδιασμού στο Dana-Farber/Harvard Cancer Center και έχει μακρόχρονη εμπειρία στον σχεδιασμό, μελέτη και εκτέλεση στρατηγικών στην Ιατρική εκπαίδευση και βασική βιοιατρική έρευνα.