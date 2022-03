Σχολεία: Από αύριο η διάθεση των τριών δωρεάν self test

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αύριο, Τετάρτη, ξεκινά η διάθεση των self test για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Μέχρι τις 5 Απριλίου θα μπορούν να προμηθευτούν τα τεστ με τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου τους έως και 15 Απριλίου 2022 και για την επιστροφή από τις διακοπές του Πάσχα. Υπενθυμίζεται ότι από την επόμενη εβδομάδα θα απαιτείται ένα self test την εβδομάδα Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και ο, θα προμηθεύονται από την Τετάρτη 30 Μαρτίου έως και την Τρίτη 5 Απριλίου, τρία (3) δωρεάναπό τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών απόκαι για την επιστροφή από τις διακοπές τουΜαθητές και εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα εισέρχονται στις σχολικές τάξεις έχοντας υποβληθεί σε έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο εβδομαδιαίως, ο οποίος θα πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο τηνΥπενθυμίζεται ότι:- Ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.- Βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν όλοι οι μαθητές από 4 έως 18 ετών καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί.- Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε αυτές καταχωρίζουν τη δήλωση και το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα edupass.gov.gr, από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19.- Η δωρεάν διάθεση self test από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις να μπορούν να εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες.Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε αυτές εξακολουθούν να δηλώνουν το αποτέλεσμα των self test στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και να εκδίδουν την Σχολική Κάρτα για COVID-19.