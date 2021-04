Άκης Σκέρτσος: Διατέθηκαν πάνω από 2,14 εκατομμύρια δωρεάν self tests μέσα σε δύο εβδομάδες

Μέσα σε δύο εβδομάδες διατέθηκαν συνολικά 2.149.220 δωρεάν self test σε 1.124.421 εργαζόμενους του ιδιωτικού και... Posted by Akis Skertsos on Saturday, April 24, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τη χρησιμότητα τωντην ελεγχόμενη επαναλειτουργία οικονομίας και κοινωνίας υπογράμμισε σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Άκης Σκέρτσος. Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κ.σημειώνει ότι μέσα σε δύο εβδομάδες διατέθηκαν συνολικά«Τα self test ενδυναμώνουν κάθε πολίτη να έχει καλύτερο έλεγχο της υγείας του, άρα να επιδεικνύει και πιο υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά. Ταυτόχρονα απελευθερώνουν την κοινωνία και την οικονομία από μια σειρά περιοριστικά μέτρα που έχουν δυσβάσταχτο οικονομικό (έως 3 δις/μήνα), κοινωνικό και ψυχολογικό κόστος», τονίζει.Όπως εξήγησε, η πολιτική αλλάζει τα δεδομένα γύρω από την παρακολούθηση της πανδημίας, καθώς τα self tests εστιάζουν και στους ασυμπτωματικούς πολίτες.«Την επόμενη εβδομάδα θαπεραιτέρω οι ομάδες τουπου θα μπορούν να πάρουν από τα φαρμακεία το εβδομαδιαίο δωρεάν τεστ, καθώς προστίθενται όλοι οιυπάλληλοι (με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς και ενστόλους που βρίσκονται στις ομάδες προτεραιότητας και αναπλήρωσης του εμβολιασμού), οικαι οιτων κλάδων του ιδιωτικού τομέα που ήδη λαμβάνουν self test.Καθώς ο εμβολιασμός επεκτείνεται πλέον σε όλο και νεότερες ηλικίες, σήμερα μάλιστα θα ξεπεράσουμε τους 2 εκατομμύρια πολίτες που έχουν ήδη κάνει μια τουλάχιστον δόση του εμβολίου, με τη βοήθεια των Self test,κατέληξε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.Μέσα σε δύο εβδομάδες διατέθηκαν συνολικά 2.149.220 δωρεάν self test σε 1.124.421 εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, μαθητές και εκπαιδευτικούς, από 10.228 φαρμακεία σε όλη την επικράτεια. Μαζί με τα εμβόλια, και μέχρι να φτάσουμε την επιθυμητή ανοσία του πληθυσμού, τα self test υποστηρίζουν -ως εργαλείο προσυμπτωματικού ελέγχου σε μαζική κλίμακα- την ελεγχόμενη επαναλειτουργία οικονομίας και κοινωνίας.Τα self test ενδυναμώνουν κάθε πολίτη να έχει καλύτερο έλεγχο της υγείας του, άρα να επιδεικνύει και πιο υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά. Ταυτόχρονα απελευθερώνουν την κοινωνία και την οικονομία από μια σειρά περιοριστικά μέτρα που έχουν δυσβάσταχτο οικονομικό (έως 3 δις/μήνα), κοινωνικό και ψυχολογικό κόστος.Για να κατανοήσουμε την κλίμακα αυτής της σημαντικής παρέμβασης δημόσιας υγείας, το σύνολο των εργαστηριακών τεστ που έχουν πραγματοποιηθεί από υγειονομικούς από την αρχή της πανδημίας έως σήμερα (Φεβρουάριος 2020-Απρίλιος 2021) είναι περίπου 7,7 εκατομμύρια.Δηλαδή, μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες πραγματοποιήθηκε στην επικράτεια, από ένα πολύ μεγάλο δείγμα ασυμπτωματικών πολιτών, κάτι παραπάνω από το 1/4 των τεστ που έχουν γίνει συνολικά τις προηγούμενες 60 εβδομάδες.Η πολιτική αυτή αλλάζει, συνεπώς, ριζικά τα δεδομένα γύρω από την παρακολούθηση της πανδημίας, την καταγραφή του δείκτη θετικότητας, τη δυνατότητα εντοπισμού και απομόνωσης των φορέων του ιού και τη συμβίωση με τον ιό μέχρι να πετύχουμε την ανοσία του πληθυσμού.Η τακτική εβδομαδιαία αυτο-διάγνωση, με υποχρεωτικό επανέλεγχο σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, θα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας τους επόμενους μήνες. Το γεγονός μάλιστα ότι από το σύνολο των self test που διατέθηκαν στους πολίτες ένα σημαντικό ποσοστό 67% (1,45 εκ. βεβαιώσεις) δηλώθηκε ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr έως χθες, αποδεικνύει ότι πρόκειται για μια πετυχημένη πολιτική.Μολονότι η ανταπόκριση και συμμετοχή των πολιτών είναι πράγματι εντυπωσιακή, η αξιωματική αντιπολίτευση στάθηκε ιδιαίτερα αρνητική εξαρχής δημιουργώντας κλίμα αμφισβήτησης ως προς τη χρησιμότητα (και) αυτής της πολιτικής δημόσιας υγείας.Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), βέβαια, δεν συμφωνεί μαζί της, και έτσι από αυτή την εβδομάδα κατατάσσει την Ελλάδα, χάρη στη χρήση των self test, μεταξύ των 6 ευρωπαϊκών χωρών που πραγματοποιούν τα περισσότερα τεστ στην ΕΕ, με δείκτη θετικότητας πλέον κοντά στο 2%.Σε ο,τι αφορά την εγκυρότητά τους, ο Καθηγητής Gkikas Magiorkinis δήλωσε χθες:“Το σύνολο των θετικών που προέρχονται από self test και έχουν επιβεβαιωθεί στον επανέλεγχο από επαγγελματία υγείας είναι περισσότερα από 2500 το οποίο αντιστοιχεί σε περισσότερο από 80% των θετικών ηλεκτρονικών δηλώσεων, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι η εγκυρότητα του test είναι εξαιρετικά υψηλή. Το ποσοστό των ατόμων που προσέρχονται για έλεγχο από επαγγελματία υγείας για οποιονδήποτε λόγο εντός 3 ημερών μετά από self-test είναι εντός της αναμενόμενης κλίμακας, δηλαδή περίπου 1.2% επί του συνόλου των ηλεκτρονικών δηλώσεων.”Την επόμενη εβδομάδα θα διευρυνθούν περαιτέρω οι ομάδες του πληθυσμού που θα μπορούν να πάρουν από τα φαρμακεία το εβδομαδιαίο δωρεάν τεστ, καθώς προστίθενται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι (με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς και ενστόλους που βρίσκονται στις ομάδες προτεραιότητας και αναπλήρωσης του εμβολιασμού), οι κληρικοί και οι αυτοαπασχολούμενοι των κλάδων του ιδιωτικού τομέα που ήδη λαμβάνουν self test.Καθώς ο εμβολιασμός επεκτείνεται πλέον σε όλο και νεότερες ηλικίες, σήμερα μάλιστα θα ξεπεράσουμε τους 2 εκατομμύρια πολίτες που έχουν ήδη κάνει μια τουλάχιστον δόση του εμβολίου, με τη βοήθεια των Self test, το τέλος της πανδημίας έρχεται όλο και πιο κοντά.