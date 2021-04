Κοντοζαμάνης: Τα self test έχουν όλες τις πιστοποιήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Εργαλείο, που θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την επιδημιολογική εικόνα που έχουμε, και να μπορέσουμε να ανοίξουμε με ασφάλεια τις δραστηριότητες στη χώρα μας», χαρακτήρισε την αυτοδιαγνωστική εξέταση ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, απαντώντας στη Βουλή στην κριτική βουλευτών της αντιπολίτευσης για την αποτελεσματικότητα των self tests. Στο πλαίσιο της συζήτησης, στην Ολομέλεια της Βουλής, για την κύρωση συμφωνιών Υγείας μεταξύ Ελλάδας και Τυνησίας, ο κ. Κοντοζαμάνης είπε ότι τα «self-tests» είναι «» και ότι έχουν πάρει σχετική άδεια από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. «Η διαφορά είναι ότι μπορεί να γίνει αυτολήψη και ότι είναι πιο εύκολα στη διαδικασία λήψης. Επομένως, μπορούν να γίνουν χωρίς την επίβλεψη υγειονομικού. Αυτή είναι η επείγουσα άδεια που έχουν δώσει οι αρμόδιες αρχές και γι' αυτό χαρακτηρίζονται ως self-tests και ως αυτοδιαγνωστικά» ξεκαθάρισε ο κ. Κοντοζαμάνης. Σημείωσε μάλιστα ότι τα self-tests έχουν όλες τις πιστοποιήσεις «CE» κλπ, είναι εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση [..] και πήραν και άδεια ως αυτοδιαγνωστικά.Για τον αριθμό των διαγνωστικών ελέγχων και στην παρατήρηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑότι ηπραγματοποιεί 50 χιλιάδες ελέγχους ημερησίως ενώ εμείς 40 χιλιάδες, είπε ότι «ναι, η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη στη διεξαγωγή τεστ, όμως, η χώρα μας είναι στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη, "καταπράσινη" στους σχετικούς χάρτες του ECDC», και ότι τα τεστ και «θα συνεχίσουν να αυξάνονται».Όσο για την αξιοπιστία των αυτοδιαγνωστικών εξετάσεων, επανέλαβε ότι «όπου προκύψουν περιπτώσεις "ψευδώς θετικών", κυρίως "ψευδώς αρνητικών" τεστ κ.λπ., θα υπάρχουν οι διαδικασίες, προκειμένου να επιβεβαιωθούν αυτά τα τεστ και να τηρηθούν όλες οι σχετικές διαδικασίες».«Επειδή όλοι καταλαβαίνουμε ότι το άνοιγμα που επιχειρεί η κυβέρνηση έχει ρίσκο, χρησιμοποιεί την υπόθεση των self tests ως φύλλο συκής. Όντως είναι επικοινωνιακή κίνηση και πολύ φοβάμαι ότι θα εξελιχθεί σε φούσκα», είπε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και εκτίμησε ότι «δεν θα παίξει κανέναν ουσιαστικό ρόλο στην ανάγκη αναβαθμισμένης επιδημιολογικής επιτήρησης [..] από τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας».Μεταφέροντας αναφορές του, είπε ότι τα τεστ αυτά έχουν πολύ χαμηλή αποτελεσματικότητα σε ασυμπτωματικούς φορείς, οι οποίοι ανέρχονται στο 20% του πληθυσμού «και έχει αποδειχθεί ότι συνεισφέρουν στο 44% της διασποράς του ιού. [..] Άρα, μία μαύρη τρύπα σ' αυτό το θέμα, θα πυροδοτήσει νέα κύματα και νέα διασπορά και δεν θα αναχαιτίσει την πανδημία στην κοινότητα, άρα δεν θα αποσυμφορήσει και το σύστημα υγείας».Επίσης, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣεπισήμανε ότι στις οδηγίες των τεστ επισημαίνεται ότι «τα τεστ αυτά είναι για χρήση μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σε περιβάλλον εργαστηρίου ή με τη μέθοδο της αυτοεξέτασης υπό την επίβλεψη ειδικού» ενώ δεν μεταφράστηκε -όπως είπε- ότι το σωληνάριο περιέχει μια βιολογικά επικίνδυνη ουσία που «δεν επιτρέπεται να καταλήξει στο περιβάλλον, στην αποχέτευση ή σε επιφανειακά ύδατα. [..] Το λέει και το βίντεο της Roche».Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής μίλησε για τις εταιρείες που πήραν το διαγωνισμό. «Η ROCHE παρέδωσε ένα 1,9 εκατ. tests, ενώ οι άλλες τρεις προσφέρουν μέσω της κινέζικης JOYSBIO με σημαντικές αποκλίσεις η μια εταιρεία από την άλλη, (που) ξεκινάνε από 2,29 και καταλήγουν στα 3,36 η SWISS MED. Αυτή η εταιρεία έδωσε τρία εκατομμύρια kits. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε πάρα πολλά να βγαίνουν στη φόρα για αυτήν τη συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί εδώ κάτι γίνεται, κάτι έχει συμβεί. Πρέπει μάλλον να υπάρξει και παρέμβαση εισαγγελικών αρχών», είπε ο κ. Πουλάς.Το κράτος, αντί να εξασφαλίζει σχεδιασμένα και δωρεάν όλα όσα χρειάζονται για την υγεία του λαού τα φορτώνει όλα στην ατομική ευθύνη και τη δυνατότητα της τσέπης του καθενός, είπε ο βουλευτής τουκαι αντιπρόεδρος της ΒουλήςΗ βουλευτής της Ελληνικής Λύσηςζήτησε εκ νέου από την κυβέρνηση απάντηση για το «πού θα απορρίπτονται τα χρησιμοποιημένα self tests, όπως και πώς θα γίνει έλεγχος των θετικών κρουσμάτων στο σπίτι». «Είναι πάρα πολύ αυστηρή η Ευρώπη όσον αφορά τα απόβλητα», προσέθεσε η κ. Αθανασίου.Η βουλευτής του ΜέΡΑ25επέκρινε την κυβέρνηση ότι μεταθέτει τη δική της ευθύνη στους πολίτες, «μέσω των ψευδομαζικών τεστ με απώτερο στόχο την ενοχοποίηση τους». «Το δήλωσε ξεκάθαρα ο κ. Μητσοτάκης: "Η υγεία και η οικονομία είναι στα χέρια της κοινωνίας"», προσέθεσε η βουλευτής του ΜέΡΑ25.Ο βουλευτής της ΝΔείπε ότι «οι μαζικοί εμβολιασμοί, τα self-tests που από σήμερα θα διατίθενται δωρεάν σε κάθε πολίτη, αλλά και ο καλός καιρός της χώρας μας θα οδηγήσουν σύντομα στην ελευθερία μας».