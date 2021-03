ΣΥΡΙΖΑ για self tests: «Ο κ. Μητσοτάκης συμπεριφέρεται ακόμα και στην πανδημία ως ο πιο πιστός πλασιέ της Siemens»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

με αφορμή ταεξαπολύει ο, με σημερινή του ανακοίνωση.«Ο κ. Μητσοτάκης συμπεριφέρεται ακόμα και στην πανδημία ως ο πιο πιστός πλασιέ της Siemens. Από τα δωράκια με τα "τηλεφωνικά κέντρα" στα "δωρεάν self test" μία πανδημία δρόμος», αναφέρει χαρακτηριστικά.Ακολούθως αναφέρει: «Η μοναδική ευρωπαϊκή εταιρία που έχει πάρει έγκριση για self test είναι η Siemens. Συμπτωματικά, λίγες μόλις ημέρες μετά την έγκρισή τους στη Γερμανία, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη προσπάθησε να περάσει άρον άρον και στη ζούλα τα μεσάνυχτα της παραμονής της Εθνικής Επετείου φωτογραφική πρόσκληση ενδιαφέροντος με διορία 1,5 μέρα για προμήθεια 10 εκατ. τεστ.Ο κ. Μητσοτάκης αδιαφορεί για:· Τις εκκλήσεις των ειδικών και της αντιπολίτευσης για το αυτονόητο εδώ και έναν χρόνο: συνταγογράφηση και αποζημίωση των μοριακών test από τον ΕΟΠΥΥ και μαζικούς στοχευμένους ελέγχους σε εστίες υπερμετάδοσης (χώρους εργασίας, ΜΜΜ, σχολεία, δομές υψηλής ευαλωτότητας ).· Τη σημαντικά μειωμένη αξιοπιστία τους σε σχέση με τα μοριακά τεστ.· Το γεγονός ότι "θα δηλώνονται σε πλατφόρμα προαιρετικά", άρα δεν θα συνδράμουν ουσιαστικά στην επιδημιολογική εικόνα της διασποράς, την απομόνωση και την ιχνηλάτηση των κρουσμάτων.· Το γεγονός ότι ακόμη και αν κάποιος βγει θετικός με το "δωρεάν" self test, μετά οφείλει να πληρώσει κανονικότατα μοριακό test για επιβεβαίωση, άρα μηδενικό όφελος για τον πολίτη.· Την οδηγία του ECDC που τονίζει πως τα self test μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο συμπληρωματικά και σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν τα μοριακά τεστ.· Το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως οργάνωση για το πώς θα γίνεται η διανομή τόσο μεγάλου όγκου τεστ και την πλήρη άγνοια των φαρμακοποιών».