Κίνημα Αλλαγής: Φαρσοκωμωδία η στάση της κυβέρνησης απέναντι στην εστίαση

«Μόνο με φαρσοκωμωδία μοιάζει η στάση της κυβέρνησης απέναντι στην εστίαση.Το πρωί απαγορεύεται τοτο μεσημέρι επιτρέπεται», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Κίνημας Αλλαγής, αναφορικά με την παραλαβή από το κατάστημα στην εστίαση.«Ο αρμόδιος υπουργός ζητά τα κλειδιά των μαγαζιών, και μετά αρχίζει τις συγγνώμες. Ο πρωθυπουργός δεν έχει κουράγιο να μιλήσει με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων καιΣτο μεταξύ οι επιχειρήσεις απειλούνται με αφανισμό και οι εργαζόμενοι με ανεργία» σημειώνει και προσθέτει: «Να σοβαρευτούν επιτέλους. Οι προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής δείχνουν το τι πρέπει να γίνει».«Η δυνατότητα να βλέπεις ότι κάτι είναι λάθος και να το διορθώνεις όσο πιο γρήγορα γίνεται δεν είναι αδυναμία αλλά δύναμη. Αδυναμία είναι η επιμονή στο λάθος για λόγους επικοινωνίας. Εμείς κάναμε λάθος και το διορθώσαμε πριν γίνει ζημιά. Αφήστε τώρα τους γνωστούς να γκρινιάζουν», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Τwitter,σχετικά με τις ανακοινώσεις του υπουργείου για το take away.Ο κ. Γεωργιάδης, λίγο νωρίτερα είχε γράψει: «Συγγνώμη για την αναστάτωση αλλά αυτό το μέτρο που αποφασίστηκε χθες υπό τις προτάσεις της επιτροπής δεν μπορούσε πρακτικά να υλοποιηθεί. Ασφαλώς πρέπει να τηρούνται από όλους όμως τα υγειονομικά μέτρα».Υπενθυμίζεται ότι, όπως αναφέρει η τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αίρεται η απαγόρευση για το take away: «H Kυβέρνηση αξιολόγησε ότι το μέτρο της προσωρινής αναστολής του "take away" θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε ότι το "take away" θα λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και τα Σαββατοκύριακα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα».Η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης ανέφερε: «Αύριο, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου και το Σαββατοκύριακο 13 & 14 Φεβρουαρίου απαγορεύεται μόνο στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής η διαδικασία παραλαβής από το κατάστημα (take away) από τις επιχειρήσεις εστίασης, σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων».