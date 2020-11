Και ο Βαρουφάκης «πανηγυρίζει» για την εκλογή Μπάιντεν

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στο άρθρο του, για τις αμερικάνικες εκλογές ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης τονίζει τα εξης:«Ο Μπάιντεν νίκησε, ευτυχώς. ΟΜΩΣ, το κατεστημένο των "Δημοκρατικών" τύπου Μπάιντεν έχουν αποδείξει ξανά & ξανά την αποφασιστικότητά τους να αποτρέψουν ΚΑΘΕ απειλή στον ολιγαρχικό πλούτο & εξουσία που οδήγησε στον Τραμπισμό & που θα εξακολουθεί να ενισχύεται».Πιο αναλυτικά σε άρθρο του στον Guardian με τίτλο «Hoping for a return to normal after Trump? That's the last thing we need» ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης εξηγεί αναλυτικά τις εκτιμήσεις του για το αποτέλεσμα των αμερικάνικων εκλογών.