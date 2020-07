«Πόλεμος» Βέμπερ - Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Τουρκία - «Μπλόκαραν σκληρό ψήφισμα καταδίκης» λέει το ΕΛΚ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια σκληρή και παράλληλα πρωτοφανή ανακοίνωση κατά των πολιτικών ομάδων των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) και της Αριστεράς (GUE) στοεξέδωσε η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Σώματος και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP) το οποίο υποστηρίζει ότι οι δύο προαναφερθείσες πολιτικές ομάδες «μπλόκαραν» έναΌπως υποστηρίζει ο κ. Μάνφρεντ Βέμπερ εκ μέρους της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (σ.σ η κεντροδεξιά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) τα κόμματα τηςμπλόκαραν ψήφισμα, με το οποίο το δεύτερο νομοθετικό όργανο της ΕΕ θα κατήγγειλε ευθέως την επιθετικότητα της Τουρκίας κατά της Ελλάδας και της Κύπρου.Όπως αναφέρει η Ομάδα του ΕΛΚ, σε σχετική ανακοίνωση: «Ζητήσαμε μια ισχυρή δήλωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια διαβούλευση και ένα σχετικό ψήφισμα, για να καταγγείλουμε τις ενέργειες της Τουρκίας . Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τις άλλες πολιτικές ομάδες, οι Σοσιαλιστές (S&D) και η Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς (GUE) μπλόκαραν ένα ψήφισμα επί του θέματος».Σύμφωνα με τις πληροφορίες του, τόσο η πολιτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς όσο και αυτής των Σοσιαλδημοκρατών χαρακτηρίζουν ως ανυπόστατη την ανακοίνωση του ΕΛΚ, υπογραμμίζοντας ότι άπασες οι πολιτικές ομάδες, με τη συμμετοχή ευρωβουλευτών από την Ελλάδα και την Κύπρο, συναντήθηκαν και προετοίμασαν μια κοινή ανακοίνωση κατά της τουρκικής προκλητικότητας.Ωστόσο οι πληροφορίες τουαναφέρουν ότι στην διάσκεψη των προέδρων των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνώση της οποίας είχαν και οι 14 αντιπρόεδροι αλλά και οι κοσμήτορες του ΕΚ, οι πολιτικές ομάδες των Σοσιαλδημοκρατών και της Αριστεράς αποφάσισαν να καταψηφίσουν την πρόταση του ΕΛΚ για ένα ψήφισμα με σκληρή γλώσσα κατά της Τουρκίας.«Το ΕΛΚ δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειονοψηφία για να περάσει ένα ψήφισμα που θα κατηγορούσε την Τουρκία για παράνομες ενέργειες κατά της Ελλάδας και της Τουρκίας. Σε κάθε περίπτωση επικράτησε η άποψη των υπολοίπων πολιτικών ομάδων που αναφερόταν απλώς στην σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή της Μεσογείου και τον αρνητικό ρόλο της Τουρκίας. Με λίγα λόγια οι υπόλοιπες πολιτικές ομάδες στη διάσκεψη των προέδρων κατάφεραν να αλλάξουν τον τίτλο αλλά και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, ώστε να είναι λιγότερο επικριτικός απέναντι στην Τουρκία », υπογράμμισε ανώτατη πηγή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας στο protothema.grΗ πολιτική ομάδα της Αριστεράς (GUE) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει λόγο για «ψεύτικες ειδήσεις». Όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση το ΕΛΚ προσπαθεί με έναν τελείως κυνικό τόπο να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα. Πηγές της GUE, μιλώντας στο protothema.gr κάνουν λόγο για προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ευρωπαϊκή Αριστερά θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η συζήτηση που θα εκθέτει τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και «εκφράζει τη θλίψη της, που το ΕΛΚ εργαλειοποιεί για μικροπολιτικούς λόγους, το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας».Η ανακοίνωση του ΕΛΚ για την Τουρκία στα ΑγγλικάEPP Group puts Turkish aggression on EP agendaOn the initiative of the EPP Group, the European Parliament will debate the continued and repeated aggression of Turkey against Greece and Cyprus next week. In light of the situation, Chairman of the EPP Group, Manfred Weber MEP, called for an urgent debate with High Representative Josep Borrell. “Turkey is unilaterally escalating conflicts with Europe and the situation is getting worse. Turkish security forces attack the Greek border on a regular basis and the drilling attempts in the waters of Cyprus are intensifying continuously. The EU cannot leave these aggressions unanswered.”Greece has seen repeated attempts by groups of people trying to cross the border illegally, with the help of the Turkish security forces. The Head of the Greek Delegation of the EPP Group, Vangelis Meimarakis MEP, stated: “President Erdogan is provoking another refugee crisis for his own benefit on the back of desperate people. Turkey’s actions undermine the refugee agreement and are a threat to stability in Europe. The European Parliament should send a clear signal to Turkey that it has gone too far and that it must stop challenging the EU.”Turkey’s illegal drilling activities in the Exclusive Economic Zone of Cyprus have also been escalating recently. “We expect the European Union to show solidarity in practice and to vigorously defend Cyprus and Greece against Turkish aggression. If the current measures do not stop Turkey’s illegal activities, it is clear we need to further increase the pressure”, said the Head of the Cypriot Delegation of the EPP Group, Lefteris Christoforou MEP.The EPP Group called for a strong statement from the European Parliament, a debate and a Resolution, to denounce Turkey's actions. However, during the discussions with the other political Groups, the Socialists (S&D) and the Communists (GUE) blocked a Resolution on the matter. "In light of the facts on the ground, it is incomprehensible that the Left wing parties reject a strong and clear signal from the European Parliament", the MEPs noted.