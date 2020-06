Πρόσκληση Μητσοτάκη σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ – Πάιατ: Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο τόπο για Αμερικανούς φοιτητές

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τηλεδιάσκεψη με στόχο την προώθηση της, με έμφαση στην πολύπλευρη συνεργασία των ελληνικών ιδρυμάτων με 27 κορυφαία πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε το απόγευμα της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Mητσοτάκης.Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ηο Υφυπουργός αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Βασίλης Διγαλάκης και ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Απόστολος Δημητρόπουλος.Την αμερικανική πλευρά εκπροσώπησαντων ΗΠΑ Allan Goodman,.ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδακαι εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας.«Στα δημόσια πανεπιστήμιά μας υπάρχει ένα εκπληκτικό σύνολο ταλαντούχων ανθρώπων με πάρα πολύ μεγάλη αξία και δυνατότητες που δεν έχουν αναδειχθεί», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.ενισχύοντας τη διεθνή του παρουσία, και ουσιαστικά να τους δώσουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουν συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού».Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματοςτο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, από κοινού με το Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης (Institute of International Education – IIE) και στοχεύει στη διευκόλυνση της προσέγγισης Αμερικανικών και, ώστε να δρομολογηθούν μακροπρόθεσμες συνέργειες, όπως η εκπόνηση κοινών και διπλών προγραμμάτων σπουδών, η συμμετοχή φοιτητών από χώρες του εξωτερικού σε ξενόγλωσσα και θερινά προγράμματα στη χώρα μας, οι «ανταλλαγές» φοιτητών, ακαδημαϊκών, ερευνητών και τεχνογνωσίας, καθώς και άλλες μορφές συνεργασίας που τα ίδια τα Ιδρύματα θα αποφασίσουν.«Η Ελλάδα θα πρέπει να παρουσιάζει αυτονόητο ενδιαφέρον για πολλά αμερικανικά πανεπιστήμια ως, όχι μόνο επειδή είναι απολύτως λογικό να σπουδάζει κανείς μια σειρά από αντικείμενα στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα, αρχαία ελληνικά, ιστορία και αρχαιολογία, αλλά επίσης διότι τα πανεπιστήμιά μας είναι» σημείωσε ο, για να προσθέσει αμέσως μετά απευθυνόμενος στην εκπαιδευτική κοινότητα: «Ουσιαστικά θέλουμε εσείς να ορίσετε τους τομείς ενδιαφέροντος και εμείς να μην παρεμβαίνουμε αλλά να επιτρέψουμε στα ίδια τα πανεπιστήμια να συνάψουνΑυτό μπορεί να φαίνεται αυτονόητο για εσάς, ωστόσο στο παρελθόν το Υπουργείο Παιδείας ασκούσε πολύ αυστηρό έλεγχο στα δημόσια πανεπιστήμια, και αυτό που εμείς κάναμε είναι να δώσουμε στα πανεπιστήμια τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες από μόνα τους και να προβαίνουν σε τέτοιου είδους συνεργασίες».Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετέχουν(εκπρόσωποι των οποίων συμμετείχαν στη σημερινή τηλεδιάσκεψη) και 27 κορυφαία Αμερικανικά πανεπιστήμια, μεταξύ αυτών μέλη της περίφημης Ivy League που περιλαμβάνει τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.«Αυτό είναι μία μόνο αποτύπωση του ευρύτερου ενδιαφέροντός μας να προσφέρουμε στους ταλαντούχους νέους και νέες της Ελλάδας καλύτερες ευκαιρίες να σπουδάσουν, τα οποία δεν θα είναι απομονωμένα, αλλά θα είναι ανοικτά στον κόσμο και θα τους παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση σε διεθνείς εμπειρίες» επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.στην τοποθέτησή της, υπογράμμισε τη σταθερή δέσμευση της κυβέρνησης, αλλά και του Υπουργείου Παιδείας ειδικότερα, να υλοποιήσουν το πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ Ελληνικών και Αμερικανικών Πανεπιστημίων που ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο και να στηρίξουν την εξωστρέφεια των Ανώτατων Ιδρυμάτων της χώρας. Η Υπουργός χαιρέτησε το γεγονός ότι, όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι του ΙΙΕ, η παρούσα συμμετοχή Αμρικανικών Πανεπιστημίων σε πρόγραμμα του Ινστιτούτου Διεθνούς Εκπαίδευσης της Αμερικής είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία των 101 ετών λειτουργίας του.Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης έγινε εκτενής ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, με αφορμή και τον πρόσφατο νόμο του Υπουργείουπου ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα και περιέχει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών ΑΕΙ, τη θεσμοθέτηση κοινών και διπλών προγραμμάτων σπουδών μεταξύ ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, τη διευκόλυνση της συμμετοχής αλλοδαπών. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης της εκ μέρους της ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, η προεδρεύουσα της Συνόδου των Πρυτάνεων, Χρυσή Βιτσιλάκη, καθώς και η διευθύνουσα σύμβουλος του Fulbright στην«Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτεροθα μπορούσαν να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία και να συμπληρώσουν τις σπουδές τους», τόνισε μεταξύ άλλων από την πλευρά του ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειώνπροσθέτοντας ότιΓια τα τέλη Μαρτίου 2020 είχε προγραμματιστεί ηαμερικανικών πανεπιστημίων, συναντήσεις με Πρυτάνεις Ελληνικών Πανεπιστημίων και επισκέψεις σε αστικά και περιφερειακά Πανεπιστήμια, προκειμένου να δρομολογηθούν εν συνεχεία μακροπρόθεσμες συνεργασίες. Η αποστολή αναβλήθηκε εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού και συμφωνήθηκε ο επαναπρογραμματισμός της επίσκεψης της αντιπροσωπείας αμερικανικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.«Είναι κρίμα που δεν μπορέσατε να έρθετε στην Ελλάδα τον Μάρτιο, είχαμε διοργανώσει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για όλους σας, αλλά όλα ανατράπηκαν λόγω της επιδημίας του COVID-19όταν θα έχουμε ξεπεράσει αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο. Όπως ανέφερε η Υπουργός, η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει την πανδημίαμάλλον καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Προβαίνουμε τώρα στη σταδιακή επαναλειτουργία όλων των κλάδων της οικονομίας και επανερχόμαστε κατά το δυνατόν στην κανονική ζωή. Ελπίζουμε ότι έως το φθινόπωρο θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε όλα τα πανεπιστήμιά μας και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξειΓιατί λοιπόν είναι τόσο σημαντική αυτή η πρωτοβουλία για εμένα; Από την ανάληψη της διακυβέρνησης τον προηγούμενο Ιούλιο, θέσαμε τη μεταρρύθμιση του ελληνικού συστήματος δημόσιας παιδείας στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας. Τονίζω τον όρο σύστημα δημόσιας παιδείας, επειδή στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμη ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς το Σύνταγμα της χώρας εξακολουθεί να απαγορεύει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ωστόσο, διαπιστώσαμε εξαρχής ότι στα δημόσια πανεπιστήμιά μας υπάρχει ένα εκπληκτικό σύνολο ταλαντούχων ανθρώπων με πάρα πολύ μεγάλη αξία και δυνατότητες που δεν έχουν αναδειχτεί.ων ανθρώπων στον υπόλοιπο κόσμο, ενισχύοντας τη διεθνή του παρουσία, και ουσιαστικά να τους δώσουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουν συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού. Συμμετέχουμε ήδη σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασιών, αλλά αισθανθήκαμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά περισσότερα, συνάπτοντας συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών πανεπιστημίων με έναν καλύτερα δομημένο τρόπο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Άλαν Γκούντμαν για όλα όσα έχει κάνει προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η πρωτοβουλία, καθώς επίσης τον Πρέσβη κύριο Πάιατ και όλους όσοι έχουν εργαστεί προς αυτήν την κατεύθυνση.Η Ελλάδα θα πρέπει να παρουσιάζει αυτονόητο ενδιαφέρον για πολλά αμερικανικά πανεπιστήμια ως προς την ανάπτυξη συνεργασιών, όχι μόνο επειδή είναι απολύτως λογικό να σπουδάζει κανείς, όπως για παράδειγμα, αρχαία ελληνικά, ιστορία και αρχαιολογία, αλλά επίσης διότι τα πανεπιστήμιά μας είναι ιδρύματα ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας χωρίς να είναι ιδιαίτερα γνωστά στον υπόλοιπο κόσμο. Συνεπώς, σας δίνεται μια ευκαιρία να μάθετε περισσότεραστην Ελλάδα και για την ανάπτυξη συνεργασιών σε τομείς που σας ενδιαφέρουν. Προσφέρουμε μεγάλη δυνατότητα επιλογών ως προς τις μορφές των συνεργασιών που μπορούμε να αναπτύξουμε, όπως κοινά πτυχία, μαθήματα ξένων γλωσσών, θερινούς κύκλους μαθημάτων, ερευνητικές πρωτοβουλίες. Ουσιαστικά θέλουμε εσείς να ορίσετε τους τομείς ενδιαφέροντος και εμείς να μην παρεμβαίνουμε αλλά να επιτρέψουμε στα ίδια τα πανεπιστήμια να συνάψουν συνεργασίες μεΑυτό μπορεί να φαίνεται αυτονόητο για εσάς, ωστόσο στο παρελθόν το Υπουργείο Παιδείας ασκούσε πολύ αυστηρό, κατ’ εμέ, έλεγχο στα δημόσια πανεπιστήμια, και αυτό που εμείς ουσιαστικά κάναμε είναι να δώσουμε στα πανεπιστήμια τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες από μόνα τους, και να προβαίνουν σε τέτοιου είδους συνεργασίες.Έτσι, το πρόγραμμα αυτό ενα παρουσιάσουν όσα προσφέρουν σε διεθνές επίπεδο, και ειδικότερα μέσα από τη συνεργασία με τα αμερικανικά πανεπιστήμια. Είμαι βέβαιος ότι όσο περισσότερο εξοικειώνεστε με την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας, θα διαπιστώνετε ότι υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης ισχυρών συνεργασιών ανάμεσα σε αμερικανικά και ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα.Η χώρα μας βγαίνει από μια δεκαετή κρίση και θεωρώ ότι βγαίνει ισχυρότερη από πριν. Η κυβέρνηση μας είναι προσανατολισμένη στις μεταρρυθμίσεις και η μεταρρύθμιση της παιδείας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητά μας. Αυτό που κάνουμε εδώ είναι ουσιαστικά μία μόνο αποτύπωση του ευρύτερου ενδιαφέροντός μας να προσφέρουμε στους ταλαντούχους νέους και νέες της Ελλάδας καλύτερες ευκαιρίες να σπουδάσουν, αλλά θα είναι ανοικτά στον κόσμο και θα τους παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση σε διεθνείς εμπειρίες. Στο σημείο αυτό θα σταματήσω, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας, ελπίζω ότι, μετά τη συζήτηση αυτή, το ενδιαφέρον σας θα αυξηθεί, και είμαι βέβαιος ότι όταν αποφασίσετε να έρθετε στην Ελλάδα και συναντηθείτε με τα πανεπιστήμια, θα κατανοήσετε την πραγματική αξία του είδους των συνεργασιών που μπορείτε να συνάψετε. Ευελπιστώ, λοιπόν, ότι, αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο και επιτραπούν οι πτήσεις προς την Ελλάδα, και η πανδημία περιοριστεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις ΗΠΑ, θα μπορέσουμε να σας δούμε από κοντά και να σας καλωσορίσουμε το φθινόπωρο».California Polytechnic State UniversityColumbia UniversityGeorge Mason UniversityHarvard University - Harvard T.H. Chan School of Public HealthIndiana University System, Indiana University BloomingtonJohns HopkinsJoliet Junior CollegeLehigh UniversityNYUOhio Northern UniversityPrinceton UniversityRutgers UniversityStockton UniversityTufts UniversityUniversity of Illinois at Urbana-ChampaignUMass AmherstUC BerkeleyUniversity of AlabamaUniversity of CincinnatiUniversity of DelawareUniversity of Illinois at ChicagoUniversity of KentuckyUniversity of South AlabamaUniversity of Southern California - Viterbi School of EngineeringWayne State UniversityWilliam & MaryYork College of Pennsylvania.