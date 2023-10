Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους

Κλείσιμο

Έως τις 31 Οκτωβρίου θα γίνονται δεκτές οι προτάσεις κινηματογραφιστών για το 6ο Olympia "Creative Ideas" Pitching Lab, μια ενέργεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά & Νέους, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών για παιδιά και νέους στην Ελλάδα.Σύμφωνα με τους διοργανωτές, βασικοί στόχοι του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν καλύτερα οι δημιουργοί τον χώρο του Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους, με εισηγήσεις ειδικών και παρακολουθώντας ταινίες, να διασαφηνίσουν τις ιδέες τους και να αποκτήσουν εφόδια για την παρουσίασή των ταινιών τους και, τέλος, να τις παρουσιάσουν σε κοινό επαγγελματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ζητούμενο της όλης ενέργειας είναι να παραχθούν αξιόλογες ταινίες, οι οποίες θα καλύπτουν τα διεθνή κριτήρια των ταινιών για παιδιά και νέους, αποφεύγοντας τις παγίδες των απλοποιήσεων και της κακώς εννοούμενης εμπορικότητας, και θα μπορούν να προωθηθούν στο διεθνές δίκτυο των φεστιβάλ ταινιών για παιδιά και νέους.Πώς αξιολογούν την εμπειρία τους όσες/οι συμμετείχαν στο Olympia Creative Ideas Pitching Lab έως τώρα; Θα πρότειναν σε κινηματογραφιστές/ίστριες να συμμετάσχουν; Οδημιουργός της ταινίας «Θερμοκήπιο», που συμμετείχε στο 3ο Creative Ideas το 2020 και έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στο 46ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας όπου και έλαβε βραβείο ερμηνείας ο πρωταγωνιστής της Φαμπρίτσιο Μούτσο, σημειώνει: «Η συμμετοχή στο εργαστήριο ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία για μένα. Εκπαιδεύτριες και όσοι συμμετείχαν με άλλες προτάσεις αγκάλιασαν το "Θερμοκήπιο" και με έκαναν να νιώσω αυτοπεποίθηση ότι είναι μια ιδέα που αξίζει να πραγματοποιηθεί. Βοηθήθηκα να διασαφηνίσω ποια είναι τα θέματα της ταινίας, να βρω τον εαυτό μου στο σενάριό της και να ανακαλύψω γιατί με έλκει να διηγηθώ αυτή την ιστορία. Παράλληλα έγιναν μια σειρά διαφωτιστικών masterclass από επαγγελματίες του χώρου από όλο τον κόσμο. Επίσης με βόηθησε πολύ να δω το το pitching σαν μια δημιουργική φάση στην διαδικασία πραγματοποίησης μιας ταινίας. Το εργαστήριο είναι μια ευκαιρία ο δημιουργός να αφιερώσει χρόνο και να δουλέψει πάνω στην ταινία που θέλει να κάνει. Οι εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες θα τον βοηθήσουν να βρει τρόπο που ταιριάζει με την προσωπικότητα του να επικοινωνήσει την ιδέα του με τους άλλους. Αυτό θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που θα τον συντροφεύει μέχρι και μετά την ολοκλήρωση της ταινίας. Θα μπορέσει να δει τα δυνατά και κυρίως τα αδύνατα σημεία της ιδέας του πάνω στα οποία θα χρειαστεί να δουλέψει. Προσπαθώντας να μοιραστεί την ιδέα του θα αρχίσει να "βλέπει" μια πρώτη εκδοχή της ταινίας που θέλει να δημιουργήσει. Τέλος είναι μια καταπληκτική ευκαιρία να βρεθεί και να συμπράξει δημιουργικά με παλιούς συνεργάτες και φίλους αλλά και να γνωρίσει καινούργιους».Η σκηνοθέτριακαι ο παραγωγόςμε το "Love you more than peanut butter", το οποίο βραβεύτηκε στο 4ο Creative Ideas το 2021, γυρίστηκε στις αρχές του 2022 και βραβεύτηκε στο 45ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, αναφέρoυν: «Το Love you more than Peanut Butter μάλλον δε θα υπήρχε αν δεν είχαμε συμμετάσχει στο εργαστήριο. Μέσα από τα βήματα που ακολουθήσαμε, καταλάβαμε πολύ καλύτερα τι ταινία θέλαμε να κάνουμε, δοκιμάσαμε καινούργια πράγματα, βελτιώσαμε παλιά και ξεπεράσαμε τους εαυτούς μας. Νιώσαμε μεγάλη υποστήριξη και δέσιμο με όλη τη διοργάνωση και τις υπόλοιπες ομάδες που συμμετείχαν. Κάναμε φίλους που έχουν μείνει από τότε. Πιστεύουμε πραγματικά πως το εργαστήριο του Pitching Lab μπορεί να δώσει μεγάλη ώθηση, προβολή και μια από τις πρώτες επαγγελματικές εμπειρίες σε νέους δημιουργούς. Δύο χρόνια αργότερα, ακόμη χρησιμοποιούμε συμβουλές και εργαλεία που πήραμε από εκείνες τις μοναδικές και έντονες ημέρες». Από το εργαστήριο έχουν περάσει και άλλα πετυχημένα πρότζεκτ, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, όπως Το βανκούβερ τηςπου συμμετείχε στο πρόγραμμα Generation της Berlinale στις αρχές του 2022. Παράλληλα, άλλες επιτυχημένες πρόσφατες συμμετοχές έχουν λάβει χρηματοδοτήσεις και βρίσκονται σε διάφορα στάδια της παραγωγής, όπως «Το Θηρίο που περπατά σαν άνθρωπος» (σκηνοθεσία, σενάριο, το Zange τηςκαι η Μελανιά τουΤο Olympia Creative Ideas Pitching Lab διευθύνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του, σκηνοθέτης. Το σχεδιασμό του εργαστηρίου έχουν εκπονήσει και θα υλοποιήσουν οι Γιώργος Αγγελόπουλος (σκηνοθέτης, σεναριογράφος, πρ. διευθυντής ανάπτυξης και παραγωγής ΕΚΚ), Λίνα Γιαννοπούλου (παραγωγός, μέλος οργανωτικής επιτροπής Φεστιβάλ Ολυμπίας),(σύμβουλος storytelling, σκηνοθέτιδα, σεναριογράφος),(σκηνοθέτιδα-κινηματογραφίστρια). Οι παρουσιάσεις κρίνονται από κριτικές επιτροπές που θα ορίσουν θεσμικοί φορείς (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, ΕΡΤ ΑΕ) και δύο προτάσεις βραβεύονται με χρηματικό βραβείο 3.000 ευρώ έκαστη.Οι βραβευμένες προτάσεις λαμβάνουν επίσης τεχνικές υπηρεσίες στην τελική φάση υλοποίησης των ταινιών από την Authorwave, τη STEFILM και τη Massive Productions, ενώ το Νεανικό Πλάνο προσφέρει υποστήριξη στις ενέργειες προώθησης της παραγωγής (φάκελος, μεταφράσεις, διεθνής επικοινωνία) καθώς και τον υποτιτλισμό της ταινίας. Το 6ο Olympia Creative Ideas Pitching Lab πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη MEDIA Ελλάδας. Οι ενδιαφερόμενοι/ες δημιουργοί που επιθυμούν να υποβάλλουν προτάσεις για το 6o Olympia Creative Ideas Pitching Lab παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό και κατόπιν να υποβάλουν την πρότασή τους στην ηλεκτρονική φόρμα που θα βρουν στηνΓια πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο