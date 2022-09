Η επιστροφή στο σχολείο περνάει από το Mediterranean Cosmos

Σεπτέμβριος! Μήνας ανανέωσης αλλά και προετοιμασίας. Αισιοδοξίας, αλλά και προγραμματισμού. Η σχολική χρονιά και το ακαδημαϊκό έτος ξεκινούν και μαζί έρχονται και οι ανάγκες για ένδυση, υπόδηση, σχολικό και οικιακό εξοπλισμό, οργάνωση του νοικοκυριού, συσκευές τεχνολογίας και γκάτζετ. Βασικές ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν, δηλαδή, αλλά αυτό πρέπει να γίνει όχι μόνο διαδικαστικά, αλλά και με στυλ. Να προσφέρει χαρά και ευχαρίστηση και να κάνει τον καταναλωτή να αλλάξει διάθεση, να νιώσει καλύτερα. Στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ο προορισμός για να βρεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα σε ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον και σε value for money τιμές, είναι το εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos.Και επιπλέον, το Mediterranean Cosmos έχει προγραμματίσει για όλο τον Σεπτέμβριο μια σειρά διασκεδαστικών events, με μουσική, φαντασία, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αλλά και επιστήμη και γνώση, ώστε οι βόλτες και οι αγορές να πάρουν άλλο νόημα.Κάναμε, λοιπόν, την έρευνά μας και σας προτείνουμε τα παρακάτω must have προϊόντα, που σίγουρα θα ολοκληρώσουν το στυλ σας και θα λύσουν τα χέρια σε μαμάδες και μπαμπάδες που ψωνίζουν για τα παιδιά τους, όσο χρονών και αν είναι αυτά!

Alouette

Σετ φόρμας Snoopy για αγόρια (12 μηνών - 5 ετών), αποτελούμενο από μπλούζα και παντελόνι. Η μπλούζα διαθέτει χνουδωτή υφή στο εσωτερικό για εξαιρετικά απαλή αίσθηση και μεγαλύτερη ζεστασιά. Το παντελόνι διαθέτει χνουδωτή υφή στο εσωτερικό, λάστιχο στην μέση με κορδόνια για ρυθμιζόμενη εφαρμογή, 2 πλαϊνές τσέπες, τύπωμα στο πόδι και λάστιχο στο κάτω μέρος για να αγκαλιάζει το σώμα. Το σετ είναι ευκολοφόρετο, ιδανικό για καθημερινή χρήση, στο σχολείο, τη βόλτα, τη γυμναστική, παντού!

Κλείσιμο

Kipling Σακίδιο πλάτης και κασετίνα από τη σειρά Seoul Sweet Met Floral, Βag Stories, Mediterranean Cosmos. Διαθέτει χώρο για φορητούς υπολογιστές έως και 15", αλλά και χώρο για τα βιβλία, τη γραφική ύλη και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για μία ημέρα στο σχολείο! Συνδυάστε το με την αντίστοιχη κασετίνα, όλα φυσικά από αδιάβροχο υλικό, διακριτικά λουλούδια πάνω στο παλ φόντο και το χαρακτηριστικό γούνινο μαϊμουδάκι μπρελόκ.



Cook-Shop

Η Aladdin Ανοξείδωτη Κούπα Java Thermavac Leak-Lock™ 0.47lt είναι ιδανική για τη μεταφορά των ροφημάτων! Με εργονομικό σχεδιασμό και βέλτιστη θερμομονωτική απόδοση για να διατηρούνται τα ροφήματα κρύα ή ζεστά για ώρες. Με διπλά ανοξείδωτα θερμομονωτικά τοιχώματα Thermavac™, ανθεκτική εξωτερική επίστρωση, υδατοστεγή καπάκι με τεχνολογία Leak-Lock™ και μηχανισμό κλειδώματος και ανοξείδωτο χείλος. Δεν περιέχει BPA.Crocband Clog K , της Crocs, το ιδανικό υπόδημα για τα παιδιά σας τώρα που επιστρέφουν στο σχολείο. Μπορεί να φορεθεί όσο ο καιρός είναι ζεστός, τους περισσότερους μήνες του Φθινοπώρου δηλαδή, αλλά και φυσικά, την Άνοιξη και το Καλοκαίρι. Απίστευτα άνετο και βολικό.DELL Inspiron 5510, ένα laptop που θα σας λύσει τα χέρια, ένα μικρό θαύμα όπου η ισχύς συναντά το στυλ. Οι ισχυροί επεξεργαστές Intel® Core™ 11ης γενιάς εξασφαλίζουν απίστευτη ανταπόκριση και εξαιρετικά απρόσκοπτη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών. Στο Inspiron 5510 το επανασχεδιασμένο σύστημα απαγωγής θερμότητας απελευθερώνει την ισχύ του φορητού υπολογιστή διατηρώντας παράλληλα τη λεπτή σχεδίαση. Με αλουμίνιο στο επάνω κάλυμμα και το στήριγμα παλάμης, η συσκευή είναι πολυτελής χωρίς να θυσιάζεται η ανθεκτικότητα.Δερμάτινα παιδικά Sneakers Hogan, με ειδικά διαμορφωμένο μαλακό πάτο και κορδόνια για άνετη εφαρμογή. Το πάχος της σόλας εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση στο περπάτημα και το υψηλής ποιότητας υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα, περισσότερη αντιολισθητικότητα. Ιδανική πρόταση για καθημερινή χρήση.

Marks & Spencer

Ντεπιέ που αποτελείται από κολάν και φόρεμα, από τα Marks & Spencer, για κορίτσια (2-7 ετών), κατασκευασμένο από υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι.

Κλείσιμο

Backpack Securipak της Samsonite. Πρόκειται για τη νεότερη αντικλεπτική συλλογή της Samsonite που συνδυάζει την άνεση ενός backpack πόλης με μια μεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών ασφαλείας, όπως το άνοιγμα του κύριου διαμερίσματος προσβάσιμο μόνο από το πίσω μέρος, την τσέπη με προστασία RFID στο πλάι, και το κυρίως σώμα κατασκευασμένο από εξαιρετικά ανθεκτικό οικολογικό υλικό. Οι ανακλαστικές λεπτομέρειες και η θύρα USB συμπληρώνουν την ποικιλία των χαρακτηριστικών.Και επειδή το Mediterranean Cosmos έχει χιλιάδες καλαίσθητα και χρηστικά προϊόντα, μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό του τόπο για περισσότερα εδώ αλλά και τα social media του εδώ (facebook page) και εδώ (Instagram)