ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Οι τάσεις, ο Μπαμπούλας, ο Διονύσης, και o κόντρα- φίλιος ανταγωνισμός

• Η πρώτη πίσω κίνηση της νέας χρονιάς, άργησε μία ημέρα να δημοσιευτεί, γιατί… εσείς φταίτε.

• Και δεν αναφέρομαι στους χιλιάδες αναγνώστες μας, αλλά στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, η οποία με το καλημέρα και πριν καλά-καλά χωνέψουμε τον κουραμπιέ, έδειξε τι έχει να γίνει φέτος…

• Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: Τρεις είναι οι τάσεις της αγοράς μας, όπως την έχω επεξεργαστεί, με τις πολλές κουβέντες που κάνουμε μαζί.

• Οσοι μου μιλάνε ανοιχτά δηλαδή (και φυσικά off the record πάντα), γιατί κάποιοι με κοιτάνε ως… μπαμπούλα. Και όπου «μπαμπούλας» βλέπε τη δημοσίευση. (αλήθεια σήμερα, που όλα βγαίνουν στον αέρα -με τον ένα ή τον άλλο τρόπο- βλέπετε κάποιοι ως μπαμπούλα τη δημοσιότητα;)

• ΤΤ ο Μπαμπούλας, ΜΠΟΥ!

• Οι τάσεις λοιπόν: Η μία, είναι οι απαισιόδοξοι που βλέπουν πτώση της αγοράς πάνω από 10%, λόγω… φτωχοποίησης του λαού. Γυρίσανε δλδ στην πίκρα της καταραμένης πενταετίας 2013-2018.

• Η άλλη τάση είναι οι έτσι και έτσι. «Να το δούμε μήνα, μήνα, εβδομάδα, εβδομάδα, και βλέπουμε». Φόβος και τρόμος δηλαδή, για μια αγορά απόλυτα χαρτογραφημένη, την οποία βλέπουν αχαρτογράφητη.

• Αλήθεια, πώς γίνεται να νιώθεις ότι «δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει», όταν βλέπεις τη χώρα σου, επιτέλους να έχει μια αδιαμφισβήτητα σταθερότητα (σε όλα τα επίπεδα) -την ισχυρότερη των τελευταίων 20 ετών. Πως γίνεται να βλέπεις αχαρτογράφητη την αγορά που εργάζεσαι, ακόμα και λόγω των δεδομένων των ρύπων και των ηλεκτρικών. Δεδομένα που τα βιώνει όλη η Ευρώπη. Ε, χαρτογράφησέ την λοιπόν. Μπορείς εύκολα…

• Η τρίτη τάση λοιπόν, είναι οι αισιόδοξοι, που λένε τέρμα γκάζι, γιατί «έτσι μόνο δημιουργείς, με ανάπτυξη». Και να οι μεγάλες και ακριβές μεταγραφές με το καλημέρα σας και να οι επενδύσεις…

• Δε θα κατατάξω ομίλους σε κάθε τάση. Ας αυτοκαταταγουν από μόνοι τους και ας χαράξουν στρατηγική. Το σίγουρο είναι ότι το 2024 ΟΛΟΙ έβγαλαν χρήματα από μία μέτρια σε πωλήσεις αγορά, που έχει ακόμα πολύ για «επάνω»… (don’t call me, pls)

• Όπως και το μόνο σίγουρο, είναι ότι την αγορά την διαμορφώνουν αυτοί που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, και μόνο αυτοί. εφόσον φυσικά, υπάρχει ένα βασικά σταθερό κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον…

• Γενάρης, και η μεταγραφική περίοδος ξεκίνησε.

• Το Χαλάνδρι λοιπόν χτύπησε πρώτο και δυναμικά. Πήρε ήδη στέλεχος από το πάνω ράφι, από τον Βοτανικό. Στέλεχος που έστρωσε την BYD στην Ελλάδα – μαζί και με την υπόλοιπη ομάδα φυσικά.

• Γιατί μόνο οι εθελοτυφλούντες δεν μπορούν να δουν το τι κάνουν οι Κινέζοι με Σφακιανάκη, ιδιαίτερα από την Auto Athina και μετά…

• Και οι «εθελοτυφλούντες» μόνο κακό κάνουν, σε μια τέτοια αγορά, με τέτοιο προϊόν…

• Ο Δ. Παναγόπουλος λοιπόν, μπαίνει στο στρατηγείο του Χαλανδρίου και αναλαμβάνει κάτι σχετικό, με αυτό που έκανε στον τελευταίο του ρόλο στον Σφακιανάκη.

• Και δε σταμάτησε εκεί ο Πολ.Σ. Πήρε από τον Στ.Τ. τον Θεοδωρόπουλο και τον Αθανασόπουλο (fleet). Καταλαβαίνετε… Στα κάγκελα ο Σταύρος. Αναμένεται απάντηση… (don’t call me, pls)

• Καλά, γενικά με την αναζήτηση στελεχών γίνεται χαμούλης. Αλλά δεν μπορώ με τίποτα να δεχτώ, τα νούμερα που ακούω ότι ρίχνουν στην αγορά οι νεοεισελθόντες…

• Με τα νούμερα που ακούγονται, ο ντε Μέο θα ερχόταν κολυμπώντας να αναλάβει…

• Και μιας και ο λόγος για νεοεισελθόντες, ξεκινάνε άμεσα οι Ισραηλινοί στο Περιστέρι, αφού συμφωνήθηκε συμβιβασμός με τον κύριο Βασίλη.

•Η ομάδα όπως μαθαίνω δε θα μείνει η ίδια. Ενα από τα υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας, η Μαρια Παπαδάκη, αποχωρεί.

• Ενα στέλεχος που γνωρίσουν -όσα λίγα- την αγορά και το αυτοκίνητο, αναμφισβήτητα…

• Κάτι ετοιμάζεται στην Αργυρούπολη, ακούω. Κάτι ακόμα δλδ… (don’t call me, pls)

• Από την άλλη -μαθαίνω ότι ο Αρης Αρ.- δεν συμφωνεί με την «Karenta στρατηγική» και υπάρχει κόντρα με τον Βαγγέλη Κ. (don’t call me, pls)

• Καλά… επι προσωπικού, είμαι υπέρ της στρατηγικής της κόντρας, γιατί φέρνει εσωτερικό και φίλιο ανταγωνισμό. Αρκεί οι εσωτερικές κόντρες να είναι δημιουργικές.

• Γιατί οι εξωτερικές κόντρες δεν είναι -και δεν πρέπει να είναι – δημιουργικές, αλλά αιματηρά ανταγωνιστικές. Αυτές να δείτε τι ανάπτυξη δημιουργούν!

• Σε άλλα νέα, ο Μιχάλης Οικ. κάρφωσε ακόμα μία ελληνική σημαία στην αφρικανική ήπειρο, την οποία γνωρίζει όσο ελάχιστοι…

• Προχθές, είχα μια μεγάλη συζήτηση με τον Υφυπουργό Μεταφορών, Β. Οικονόμου. Έχω κάποιες ειδήσεις να σας πω, αλλά αφού τις φιξάρω, θα σας τις αποκαλύψω. (don’t call me yet, pls)

Την άλλη Τετάρτη λοιπόν…

Τ.Τ.

Πολλές ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

• Το Off The Record αποκλειστικό τηλέφωνο της Πίσω Κίνησης για ότι SMS θέλετε – 6937358247

• Το Off The Record email της Πίσω Κίνησης για ότι θέλετε – pisokinisi@newsauto.gr