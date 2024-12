Ο Μασκ του Στέφανου, o πανικός των request, οι X3, η BYD, ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς και η επιστροφή της Βασίλισσας

• Ο Κασσελάκης ψάχνει τον Ιλον Μασκ του…

• Μαθαίνω αλλά δεν επιβεβαιώνω (ακόμα) ότι ο φέρελπις πρόεδρος του φερέλπιδος προοδευτικού κόμματος (ο θεός και η ψυχή του) ήρθε σε επαφή με εισαγωγέα αναζητώντας την υποστήριξή του και τη συμβολή του, στα περίπου 3.000.000 ευρώ το χρόνο που χρειάζεται ένα κόμμα σήμερα για να είναι ζωντανό (dont’ call me pls)

• Επίσης, μαθαίνω, αλλά δεν επιβεβαιώνω (ακόμα) ότι έφαγε μία νόστιμη χυλόπιτα, όχι γιατί δεν τον «συμπαθούν» ή ότι δεν τον «πιστεύουν» αλλά γιατί απλά δεν εμπλέκεται στα πολιτικά δρώμενα ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας… (dont’ call me pls λέμε)

• Ε, και καλά κάνει…

• Αλλά για πείτε μου. Γιατί ένας φτασμένος επιχειρηματίας να ασχοληθεί με αυτά;

• «Μα για να είναι μέσα στα πράγματα άμα και όταν πετύχει αυτός που στηρίζουν…» μου απαντά άλλος επιχειρηματίας, εκτός κλάδου μας

• Καλά τώρα. Η ποιότητα και το μέγεθος αυτού που προσεγγίστηκε ο… μικρός Στέφανος, δε τον αγγίζουν αυτά, ξεκάθαρα

• Μαθαίνω ότι συνεχίζεται ο απολογισμός των συμμετεχόντων στην έκθεση AUTO ATHINA 2024

• Αλήθεια, για πείτε, πόσες BMW X3 πουλήθηκαν στην έκθεση;

• Ναι το νέο μοντέλο, που έκανε πανευρωπαϊκή πρώτη στο κοινό στην Αθήνα και που κοστίζει, λίγο πάνω, λίγο κάτω 70.000 ευρώ, το βασικό…

• Το έβγαλα γκάλοπ στις συντακτικές ομάδες του newsauto, car

• 6-7 μου απάντησαν οι περισσότεροι

• Έμαθα λοιπόν ότι σίγουρα κλείστηκαν 32 (!) και κάμποσες ακόμα ακολούθησαν και ακολουθούν ως… ουρά της εκθέσεως

• Εντάξει εντυπωσιακό. Μη σας πω για την BYD…

• Στην πρώτη δεκάδα των πωλήσεων μπήκανε και αυτό με ηλεκτρικά. Που να δείτε τώρα που έρχονται και τα υβριδικά.

• Τέρμα το γκάζι Διονύσης, Μυρτώ και η ομάδα!

• Στην ΕΚΚΑ, μαθαίνω οτι ακόμα προσπαθούν να καλύψουν τα request της εκθέσεως και μετά να πιάσουν τα υπόλοιπα, τα Internetικά κλπ

• Μου το έλεγαν και δεν το πίστευα, όταν έβαλα άνθρωπό μου να εκδηλώσει ενδιαφέρον για GLA μέσω ιστοσελίδας της Mercedes, με ΕΚΚΑ ντίλερ. Εχουν περάσει ήδη δέκα ημέρες και ακόμα δεν υπάρχει επικοινωνία… Χαμούλης

• Α, και η Mercedes SL η ανοικτή, που είδαμε στη δεξιά είσοδο της εκθέσεως, εκείνη η εντυπωσιακή των +200.000 ευρώ, πουλήθηκε το πρώτο ΣΚ της AUTO ATHINA…

• Οι εταιρείες επιστρέφουν λοιπόν στις εκθέσεις αυτοκινήτου γιατί βλέπουν αποτέλεσμα. Το διαπιστώσαμε τόσο στην Αθήνα, όσο στο Παρίσι, πέρσι στο Μόναχο, αλλά και στο Μιλάνο που στην μοτοσικλέτα δεν έλειπε ΚΑΜΙΑ

• Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και μετρήσιμα 100%. Εφόσον μία έκθεση έχει τοπική εμπορικότητα, έχει και αποτέλεσμα οπότε και ουσία. Και όχι, η της Γενεύης δεν έχει εμπορικότητα…

• Και αν ο Βασιλιάς της επικοινωνίας και της διαφήμισης είναι αναμφίβολα και χωρίς καμία ένσταση Ψηφιακός, η Βασίλισσα για το αυτοκίνητο είναι η έκθεση

• Αλήθεια ακόμα με την TV ασχολείστε κάποιοι; Και πως να επικοινωνήσεις σε 10 sec αυτή την απίστευτη, νέα τεχνολογία (;) γιατί θα τρελαθούμε

• Και η BYD έκανε TV όταν ξεκίνησε. Αλλά σήμερα πουλάει, που είναι εκτός TV…

• Πιστεύω λοιπόν πως ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ πρέπει και το 2025 να κάνουμε μία ακόμα μεγαλύτερη, εντυπωσιακότερη και ακόμα μία πιο δυναμική κλαδική έκθεση, γιατί στη… βράση κολλάει το σίδερο και πρέπει να κρατήσουμε τον κόσμο ζεστό

• Ζεστό με το αυτοκίνητο, τη νέα τεχνολογία -που πολλοί φοβούνται-, ζεστό με τον κλάδο, γιατί έτσι παράλληλα θα ζεσταθούνε για τα καλά και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, Γιατί, ναι ήρθε η ώρα -τώρα που οι λαϊκίστικες παραπλανητικές προς τον κόσμο, φωνές αναλώνονται στα… συνέδρια και στη μάχη του θώκου

• Και το βλέπετε ξεκάθαρα όσοι είστε μέσα στα πράγματα: Μετά από τον όμορφο πανικό της AUTO ATHINA, μπήκαν πάλι στην κυβερνητική κουβέντα τα θέματα του κλάδου (ΕΤΤ, Τεκμήρια κλπ)…

• Ε, ο κλάδος δεν αφήνει τώρα… Μη πυροβολάμε άλλο τα πόδια μας. Αρκετα τα έχουμε πυροβολήσει, δε νομίζεται; Τώρα το πόδι μόνο γκάζι!

• Επέστρεψε ο Δημήτρης ο Γαγάνης από την Ρουμανία, και αναλαμβάνει πάλι τα της Ελλάδας στον Σαρακάκη.

• Όλα πάνω του στον όμιλο, ως ACS = Automotive Consumer Solutions = επιβατικά, μοτοσικλέτες και λιανική. Καλή επιτυχία

• Μαθαίνω ότι οι συνεργασίες και οι μπίζνες των συμπαθέστατων και ιδιαίτερα δυναμικών αδελφών Κοιλιάκων μεγαλώνουν και επεκτείνονται

• Πάντα μέσα σε περιβάλλον Kosmocar, όπως μαθαίνω!

• Το «νέο αίμα» και η «φρεσκάδα» κάνει καλό στην αγορά μας! Αναμφίβολα!

Αυτά για σήμερα. Τα λέμε την αλλη Τετάρτη δυναμικά και με αισιοδοξία!

Τ.Τ.



