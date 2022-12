Φερνάντο Σάντος: Επίσημα τέλος από την Εθνική Πορτογαλίας

Η αποχώρηση του Φερνάντο Σάντος από την Εθνική Πορτογαλίας είναι οριστική, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Πέμπτης (15/12) και με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ομοσπονδία.

Ο 68χρονος τεχνικός μετά από 8 χρόνια στο «τιμόνι» των Ιβήρων δεν θα συνεχίσει άλλο στον πάγκο τους. Στο διάστημα αυτό οδήγησε την Πορτογαλία σε δύο τίτλου, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2016 και το Nations League του 2019.

Um 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗱𝗼 histórico. 🏆🏆 Obrigado por tudo, Mister. 🇵🇹 #VesteABandeira



A historical 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗰𝘆. 🏆🏆 Thank you for everything, Coach. 🇵🇹 #WearTheFlag pic.twitter.com/7emUN6LbZB