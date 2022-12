Χουλιάν Άλβαρες: Δίπλα στον Μέσι, στη σκιά του Χάαλαντ

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cp0xzizhsxkp)

10 years ago: asking Leo Messi for a pic as big fan, dreaming of World Cup one day…



Tonight: Julián Álvarez from Calchín scores in World Cup semifinal.



🕷️🇦🇷 #Qatar2022 pic.twitter.com/DhwozBijJu