Βασιλική οικογένεια της Ισπανίας: Η κοινή εμφάνιση και τα colour coordinated outfit των πριγκιπισσών

Ηπριγκίπισσα Leonor και η Infanta Sofía τράβηξαν τα βλέμματα στην καθιερωμένη θερινή δεξίωση της ισπανικής βασιλικής οικογένειας στο Palacio de Marivent, στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, αποδεικνύοντας πως το colour coordinated στιλ δεν σημαίνει απαραίτητα ίδιο ντύσιμο.Οι δύο κόρες του βασιλιά Felipe VI και της βασίλισσας Letizia συνόδευσαν τους γονείς τους, καθώς και τη βασίλισσα Σοφία, στην ετήσια δεξίωση που διοργανώνεται προς τιμήν εκπροσώπων των θεσμών και της κοινωνίας των Βαλεαρίδων Νήσων. Περίπου 600 καλεσμένοι έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση, η οποία αποτελεί πλέον σταθερό σημείο του καλοκαιρινού προγράμματος της βασιλικής οικογένειας.