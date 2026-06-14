Billie Kark: «Επειδή είμαι εγώ η παραγωγός των κομματιών μου, έχω δει πολλές φορές έκπληξη στο πρόσωπο κάποιου»
MARIE CLAIRE

Billie Kark: «Επειδή είμαι εγώ η παραγωγός των κομματιών μου, έχω δει πολλές φορές έκπληξη στο πρόσωπο κάποιου»

Με αφορμή το νέο της άλμπουμ «Έρεβος», η δημοφιλής τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια σχολιάζει την υπερφόρτωση της εποχής, τη γυναικεία δημιουργία και τη μουσική ως ανάγκη.

Billie Kark: «Επειδή είμαι εγώ η παραγωγός των κομματιών μου, έχω δει πολλές φορές έκπληξη στο πρόσωπο κάποιου»
Κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα και, όπως λέει, σχεδόν πάντα κατηγορεί τον εαυτό της όταν δεν τα προλαβαίνει όλα. «Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι», μου λέει η Billie Kark ένα συννεφιασμένο πρωινό στο καφέ του Μουσείου Μπενάκη. «Για παράδειγμα, όταν υπάρχει ένας πόλεμος δίπλα στο σπίτι σου, θέλεις να ξέρεις τι συμβαίνει. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι είναι πιο ευτυχισμένοι οι άνθρωποι που ζουν σε ένα χωριό και δεν έχουν τόσο συχνή επαφή με τη φασαρία της πληροφορίας».

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