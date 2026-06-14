Billie Kark: «Επειδή είμαι εγώ η παραγωγός των κομματιών μου, έχω δει πολλές φορές έκπληξη στο πρόσωπο κάποιου»

Κ

άνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα και, όπως λέει, σχεδόν πάντα κατηγορεί τον εαυτό της όταν δεν τα προλαβαίνει όλα. «

», μου λέει η

ένα συννεφιασμένο πρωινό στο καφέ του Μουσείου Μπενάκη. «

Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ενημερωμένοιΓια παράδειγμα, όταν υπάρχει ένας πόλεμος δίπλα στο σπίτι σου, θέλεις να ξέρεις τι συμβαίνει. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι είναι πιο ευτυχισμένοι οι άνθρωποι που ζουν σε ένα χωριό και δεν έχουν τόσο συχνή επαφή με τη φασαρία της πληροφορίας