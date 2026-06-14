Η κόρη του Πολ Γουόκερ, Μίντοου, ποζάρει τόπλες σε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές
MARIE CLAIRE

Η κόρη του Πολ Γουόκερ, Μίντοου, ποζάρει τόπλες σε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές

Οι εικόνες που μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram.

Η κόρη του Πολ Γουόκερ, Μίντοου, ποζάρει τόπλες σε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές

ΗMeadow Walker φαίνεται πως απολαμβάνει στο έπακρο το καλοκαίρι. Το 27χρονο μοντέλο μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από τις διακοπές της, ποζάροντας δίπλα στη θάλασσα με διαφορετικά μπικίνι και ανεπιτήδευτη καλοκαιρινή διάθεση. Στις πρώτες εικόνες, η Meadow χαλαρώνει σε ξαπλώστρα φορώντας ένα μαύρο string μπικίνι και ένα ψάθινο καπέλο με φαρδύ γείσο.

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