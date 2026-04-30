Γυμναστική και νερό: Πότε και πώς πρέπει να το καταναλώνουμε για το καλύτερο όφελος στον οργανισμό μας;

Ξεκινάμε την προπόνησή μας, όποιο άθλημα ή είδος άσκησης κι αν έχουμε επιλέξει, ανεβάζουμε ρυθμούς, προσπαθούμε σκληρά, αλλά αισθανόμαστε πως κάτι μάς λείπει. Σίγουρα δεν είναι η διάθεση, μιας και ξέρουμε τα οφέλη της γυμναστικής στον οργανισμό μας: είναι η ενυδάτωση, ο σημαντικότερος παράγοντας για να αποδώσουμε τα μέγιστα στην άθλησή μας, φροντίζοντας το σώμα μας όπως του αξίζει.Σημασία δεν έχει απλώς να πίνουμε νερό στη διάρκεια της άσκησης, αφενός διότι δεν είναι όλα τα νερά ίδια κι αφετέρου γιατί πρέπει να το καταναλώνουμε με συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνει τέλεια τον σκοπό του. Το σωστό νερό για μια προπόνηση, αυτό που μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά στο σώμα μας, υποστηρίζοντας το μυικό μας σύστημα με επάρκεια, πρέπει να είναι πλούσιο σε φυσικά μεταλλικά στοιχεία, όπως το μαγνήσιο και το ασβέστιο, καθώς και σε διττανθρακικά άλατα. Αυτοί οι φυσικοί ηλεκτρολύτες αν βρίσκονται στη σωστή αναλογία κάθε γουλιάς νερού, είναι η ασπίδα προστασίας του σώματός μας απέναντι στις κράμπες και την αφυδάτωση.