Παντρεύτηκε και άφησε τη διαχείριση των οικονομικών στον σύζυγό της - Λίγο πριν το διαζύγιο το μετάνιωσε

Γεννημένη μέσα στον κόσμο της αμερικανικής ελίτ, με προνόμια, εμπειρίες και γνωριμίες που άλλοι δεν μπορούν καν να φανταστούν, η Belle Burden είχε επιλέξει μια πιο διακριτική και ήρεμη στάση ζωής, μακριά από τα φώτα και τις κοσμικότητες. Όλα τα φώτα όμως στράφηκαν πάνω της, όταν έγραψε ένα κείμενο για την στήλη Modern Love των New York Times, όπου περιέγραφε την ξαφνική και απροσδόκητη διάλυση του γάμου της εν μέσω της πανδημίας του Covid-19. Στη συνέχεια, εξέδωσε το βιβλίο της Strangers: A Memoir of Marriage για το οποίο πρόσφατα το Netflix απέκτησε τα δικαιώματα να κάνει ταινία. Την Burden θα υποδυθεί η Gwyneth Paltrow.