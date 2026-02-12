Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Έρανος μετά τον θάνατό του - Η οικογένειά του είχε μείνει άφραγκη από τα ιατρικά έξοδα
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Έρανος μετά τον θάνατό του - Η οικογένειά του είχε μείνει άφραγκη από τα ιατρικά έξοδα

Μέσα σε λίγες ώρες συγκεντρώθηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια

Μετά τον θάνατο του James Van Der Beek σε ηλικία 48 ετών, που είχε διαγνωστεί το 2023 με καρκίνο του παχέος εντέρου, οι φίλοι του συσπειρώθηκαν για να υποστηρίξουν τη σύζυγο και τα έξι παιδιά του, που βρίσκονταν σε δυσχερή οικονομική κατάσταση λόγω των ιατρικών εξόδων του. Ξεκίνησαν λοιπόν μια καμπάνια στο GoFundMe, με αρχικό στόχο τη συγκέντρωση 250.000 δολαρίων. Μέσα σε λίγες ώρες συγκεντρώθηκε το ποσό-ρεκόρ του 1 εκατομμυρίου δολαρίων και το νέο ποσό-στόχος είναι τα 1,3 εκατομμύρια.

