Γιατί ο «high-effort boyfriend» είναι η νέα τοξική τάση στις σχέσεις

Τους τελευταίους μήνες, τα social media κατακλύζονται από βίντεο που υμνούν τον λεγόμενο high-effort boyfriend: τον σύντροφο που φροντίζει τα πάντα, πληρώνει για όλα, οργανώνει εκπλήξεις, καλύπτει κάθε ανάγκη – συναισθηματική, πρακτική ή οικονομική.Μια εικόνα που, εκ πρώτης όψεως, μοιάζει ιδανική. Στην πραγματικότητα όμως, όπως επισημαίνεται σε άρθρο του Independent, πρόκειται για μια τάση που συχνά κρύβει λιγότερο ρομαντικές και πολύ πιο προβληματικές δυναμικές.Η αισθητική αυτών των βίντεο είναι σχεδόν πάντα ίδια: γυναίκες που αφηγούνται μπροστά στην κάμερα πόσο «τυχερές» είναι, ενώ παράλληλα απαριθμούν όσα κάνει ο σύντροφός τους — από το να πληρώνει πάντα τον λογαριασμό και να γεμίζει το αυτοκίνητο με βενζίνη, μέχρι να τους αγοράζει ρούχα, να οργανώνει ταξίδια ή να τους γράφει καθημερινά ερωτικά σημειώματα.Ωστόσο, πίσω από τη γυαλιστερή επιφάνεια, αναδύεται ένα πιο ανησυχητικό μοτίβο. Πολλές από αυτές τις σχέσεις βασίζονται σε οικονομική εξάρτηση, στην απουσία ισορροπίας και στην ιδέα ότι η φροντίδα ταυτίζεται με τον έλεγχο. Όταν ο ένας σύντροφος πληρώνει για τα πάντα, αποφασίζει για τα πάντα και «προστατεύει» τον άλλον από την ίδια του την αυτονομία, τότε το όριο ανάμεσα στη φροντίδα και την υποκατάσταση της προσωπικής ευθύνης γίνεται επικίνδυνα θολό.