Η κωμικός του «The Morning Show» με καρκίνο του μαστού: «Μην περιμένετε μια διάγνωση να αλλάξει τη ζωή σας»

Η Tig Notaro ήταν 41 ετών όταν ήρθε αντιμέτωπη με την ιατρική διάγνωση που της άλλαξε τη ζωή: καρκίνος του μαστού στο δεύτερο στάδιο και στα δύο στήθη. Το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί μια σειρά από άλλες δοκιμασίες, όπως άλλα προβλήματα υγείας, ο ξαφνικός θάνατος της μητέρας της και ένας χωρισμός, σίγουρα δεν έκανε τα πράγματα καλύτερα.