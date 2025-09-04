Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η στυλιστικά συντονισμένη εμφάνισή τους, έπειτα από καιρό (εικόνες)

Middleton εντυπωσίασε με την κομψότητα και την εκλεπτυσμένη εμφάνισή της καθώς συνόδευσε τον πρίγκιπα William σε μία κοινή εμφάνιση στο Natural History Museum, η πρώτη τους μετά από μήνες απουσίας από τα βασιλικά καθήκοντα.Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε ένα κομψό blazer, που το συνδύασε με απλό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι σε ίσια γραμμή, ενώ τα μαλλιά της, που πλέον έχουν αποκτήσει μια πιο χρυσαφένια όψη, ήταν χτενισμένα με ανάλαφρο όγκο και το μακιγιάζ της σε φυσικούς τόνους. Ο πρίγκιπας William επέλεξε επίσης πουκάμισο με ανοιχτό γιακά, blazer και μαύρο παντελόνι, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να εμφανιστεί συντονισμένο στυλιστικά.