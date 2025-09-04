Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η στυλιστικά συντονισμένη εμφάνισή τους, έπειτα από καιρό (εικόνες)
Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η στυλιστικά συντονισμένη εμφάνισή τους, έπειτα από καιρό (εικόνες)
Στο Natural History Museum
Η Kate Middleton εντυπωσίασε με την κομψότητα και την εκλεπτυσμένη εμφάνισή της καθώς συνόδευσε τον πρίγκιπα William σε μία κοινή εμφάνιση στο Natural History Museum, η πρώτη τους μετά από μήνες απουσίας από τα βασιλικά καθήκοντα.
Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε ένα κομψό blazer, που το συνδύασε με απλό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι σε ίσια γραμμή, ενώ τα μαλλιά της, που πλέον έχουν αποκτήσει μια πιο χρυσαφένια όψη, ήταν χτενισμένα με ανάλαφρο όγκο και το μακιγιάζ της σε φυσικούς τόνους. Ο πρίγκιπας William επέλεξε επίσης πουκάμισο με ανοιχτό γιακά, blazer και μαύρο παντελόνι, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να εμφανιστεί συντονισμένο στυλιστικά.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε ένα κομψό blazer, που το συνδύασε με απλό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι σε ίσια γραμμή, ενώ τα μαλλιά της, που πλέον έχουν αποκτήσει μια πιο χρυσαφένια όψη, ήταν χτενισμένα με ανάλαφρο όγκο και το μακιγιάζ της σε φυσικούς τόνους. Ο πρίγκιπας William επέλεξε επίσης πουκάμισο με ανοιχτό γιακά, blazer και μαύρο παντελόνι, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να εμφανιστεί συντονισμένο στυλιστικά.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα