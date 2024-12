Δέκα παράξενα, συγκινητικά και αστεία facts που δεν γνωρίζατε για το Love Actually

Χριστούγεννα χωρίς Love Actually δεν θεωρούνται Χριστούγεννα. Λίγο αφότου ο σκηνοθέτης της ταινίας που έχει συνδεθεί άρρηκτα με τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, Richard Curtis, κυκλοφόρησε την νέα αμιγώς χριστουγεννιάτικη ταινία του, η οποία απευθύνεται και σε παιδιά, και λίγο πριν βυθιστούμε στον καναπέ μας με μία κούπα ζεστή σοκολάτα στο χέρι για να απολαύσουμε, ξανά, την Keira Knightley να δέχεται την πιο ρομαντική ερωτική εξομολόγηση και τον Hugh Grand να χορεύει με το λευκό του πουκάμισο, ας εντρυφίσουμε λίγο στα παρασκήνια της ταινίας, για να μάθουμε ορισμένες ιστορίες που θα μας κάνουν να δούμε το Love Actually, με άλλη – ακόμα πιο συγκινητική – ματιά.Η αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ρομαντική κωμωδία, η οποία κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2003, διαθέτει ένα καστ που αποτελείται από τον Alan Rickman, Emma Thompson, Hugh Grant, Colin Firth, Liam Neeson και Bill Nighy, καθώς και ανερχόμενα (τότε) αστέρια όπως οι Keira Knightley, Thomas Brodie-Sangster, January Jones και Chiwetel Ejiofor.Μπορεί ήδη να γνωρίζετε πολλά trivia από το κλασικό φιλμ, αλλά τα παρακάτω δύσκολα θα τα έχετε συναντήσει. Οπότε διαβάστε τα, ξαναδείτε το Love Actually (για χιλιοστή φορά) και μας ευχαριστείτε αργότερα.