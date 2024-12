Ορέστης Χαλκιάς: Μοιράστηκε το νέο τραγούδι του για το «Maestro»

Ο Ορέστης Χαλκιάς στη νέα του ανάρτηση στο Instagram μοιράστηκε το νέο τραγούδι που ερμήνευσε για το «Maestro», το «Something about her»: Στη λεζάντα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη μου για τη νέα καλλιτεχνική εμπειρία – άλλωστε δεν έχει κρύψει ότι η μουσική είναι μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη, αγάπη του: «Για άλλη μια φορά ο @christopherpapakaliatis μου έκανε ένα θαυμάσιο δώρο και μου έδωσε να πω αυτό το τραγούδι στο @maestroinblue.tvseries! Ένα τραγούδι που έκανε το στόμα μου να στάζει μέλι…. Καθαρές, κρυστάλλινες οι εικόνες όταν στάθηκα μπροστά απ’ το μικρόφωνο για να πω αυτά τα λόγια και να τραγουδήσω για τον έρωτα, τη σπουδαιότερη δύναμη που κατακλύζει το σύμπαν! Στροβιλίζομαι σ’ αυτό το ρυθμό, μυρίζω τα ομορφότερα λουλούδια! Something about her, everything about her…».