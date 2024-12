Νικόλ Κίντμαν: Με φόρεμα που είχε βάλει η Γουίτνεϊ Χιούστον και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ως Κάρι Μπράντσο (εικόνες)

ΗNicole Kidman έχει περπατήσει σε πολλά κόκκινα χαλιά κατά τη διάρκεια της καριέρας της, και για τα φετινά βραβεία Gotham, πήγε την εμφάνισή της ένα βήμα παραπέρα με ένα φόρεμα με τη δική του θρυλική και κομψή ιστορία.Το φόρεμα Dolce & Gabbana από το 1998 το είδαμε πρώτη φορά όταν η όταν η Whitney Houston το επέλεξε για την παράσταση της περιοδείας της «My Love Is Your Love», στη Νέα Υόρκη. Το είχε φορέσει, όμως, και η Carrie Bradshaw, ο χαρακτήρας που υποδύεται η Sarah Jessica Parker στη σειρά Sex and The City, στο επεισόδιο στο οποίο λαμβάνει μέρος ως μοντέλο στε show μοδας στη Νέα Υόρκη και το συγκεκριμένο είναι ένα από τα φορέματα που δοκιμάζει στις πρόβες. Οι οπαδοί του SATC θα θυμούνται το φόρεμα από την 4η σεζόν της επιτυχημένης σειράς του HBO, όταν η Carrie πρόκειται να περπατήσει σε μια επίδειξη μόδας, με πρωταγωνιστές μοντέλα και «αληθινούς ανθρώπους». Η αρθρογράφος δοκιμάζει το φόρεμα κατά τη διάρκεια μιας πρόβας, ωστόσο το κομμάτι δίνεται τελικά στη Heidi Klum για να το φορέσει στην πασαρέλα.