Βασίλισσα Ελισάβετ: Οι 6 λέξεις που έγραψε στο ημερολόγιό της λίγο πριν πεθάνει

Το περιεχόμενο της τελευταίας ημερολογιακής καταχώρησης της βασίλισσας Ελισάβετ αποκαλύφθηκε στις σελίδες μιας βασιλικής βιογραφίας.«Η εκλιπούσα βασίλισσα έγραψε στο ημερολόγιό της μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό της σε ηλικία 96 ετών στις 8 Σεπτεμβρίου 2022», γράφει ο Ρόμπερτ Χάρντμαν στην επικαιροποιημένη έκδοση του βιβλίου του Charles III: New King. Νέα Αυλή. The Inside Story, το οποίο κυκλοφόρησε στις 7 Νοεμβρίου.Ενώ βρισκόταν στη Βαλτιμόρη η Βασίλισσα -η οποία κρατούσε επιμελώς ένα ημερολόγιο καθ’ όλη τη διάρκεια της 70χρονης βασιλείας της – κάθισε, όπως έκανε πάντα, να καταγράψει τα γεγονότα της ημέρας. «Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η μονάρχης ήταν επιμελής στην τεκμηρίωσή της, ακόμη και όταν η ασθένεια την έκανε όλο και πιο αδύναμη», ανέφερε ο βιογράφος.Η καταχώριση στο ημερολόγιο ήταν απλή: «Ο Έντουαρντ ήρθε να με δει», έγραψε ο Χάρντμαν, αναφερόμενος στον Σερ Έντουαρντ Γιανγκ. ο ιδιωτικός γραμματέας της, ο οποίος βοηθούσε τη βασίλισσα να κανονίσει την ορκωμοσία των υπουργών της νεοεκλεγείσας πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Λιζ Τρας. Ο διορισμός της Τρας στις 6 Σεπτεμβρίου θα αποδεικνυόταν η τελευταία δημόσια δέσμευση της Βασίλισσας έπειτα από μια ζωή προσφοράς στον δημόσιο βίο.«Έγραψε δύο μέρες πριν από το θάνατό της», σημείωσε ο Χάρντμαν, σύμφωνα με ένα απόσπασμα στο The Telegraph. «Η τελευταία της καταχώριση ήταν αληθινή και πρακτική».