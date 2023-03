Στο νέο Marie Claire Απριλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Ενώ τα ηνία της ομορφιάς ανήκουν πλέον στην γενιά του TikTok, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με τις τάσεις που αυτό αναδεικνύει.Η σταρ του You Tube Εμμα Τσάμπερλεϊν, χρησιμοποιεί την επιρροή της στους 30 εκατομμύρια followers της για να προωθήσει θετικά και υγιή πρότυπα ομορφιάς.Η ομορφιά φυσικά δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο, αλλά τα χρώματα και η αρμονία έχουν πάντα ένα εφέ αισιοδοξίας.Ενώ το καρέ που έχουν υιοθετήσει η μία μετά την άλλη οι σταρ, μας προτρέπει να το τολμήσουμε.Οπως πάντα, εδώ στο Marie Claire Greece συγκεντρώνουμε τα πρόσωπα που ξεχωρίσαμε για την δουλειά τους στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Η ηθοποιός Τζορτζίνα Λιώση σκηνοθετεί την sold out παράσταση “Κάποιος μιλάει μόνος του κρατώντας ένα ποτήρι γάλα”, η σκηνοθέτης Σοφία Γεωργοβασίλη είναι μία από τους καλλιτέχνες που φιλοξενεί στην συνδρομητική τηλεοπτική πλατφόρμα του το θρυλικό περιοδικό New Yorker και η Δωροθέα Μερκούρη επιστρέφει στο θέατρο στην παράσταση του Κωνσταντίνου Ρήγου, Πεταλούδες στο Στομάχι.Στο τεύχος Απριλίου, το μεγάλο μας αφιέρωμα γα το σπίτι και τη διακόσμηση Marie Claire Maison, δίνει αυτή τη φορά χώρο σε Έλληνες δημιουργούς και φωτίζει το εμβληματικό design που έχει τις ρίζες του στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.