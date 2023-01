Οι ανώνυμες τσάντες πολυτελείας είναι η νέα μεγάλη τάση που πρέπει να γνωρίζετε

Κλείσιμο

Σίγουρα τις έχετε δει να κρέμονται από τα χέρια των style icon που δεν χρειάζεται να «φωνάξουν» για να ακουστούν, είναι οι ανώνυμες τσάντες πολυτελείας. Οι αδερφές Όλσεν, το δίδυμο που κρύβεται πίσω από το label The Row, τις επιλέγουν επανειλημμένα. Μπορεί τις προηγούμενες σεζόν να πάθαμε μια εμμονή με την τάση της logomania, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 2000, όμως τώρα τα πράγματα παίρνουν μια διαφορετική τροπή και η προσοχή στρέφεται στην no name πολυτέλεια.