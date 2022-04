Frosty Eyes: Μία ακόμα τάση στο μακιγιάζ επιστρέφει από τις δεκαετίες των 90s και 00s

Κλείσιμο





Δεν χωρά αμφιβολία πως οι ζεστές, μπρονζέ αποχρώσεις ήταν αυτές που κέρδιζαν σε δημοτικότητα στο μακιγιάζ των ματιών την τελευταία δεκαετία, αλλά όπως φαίνεται μία ακόμα τάση από τα 90s και 00s επιστρέφει για να πάρει τη θέση τους.Αν βλέπετε ακόμα τις ταινίες που κυκλοφόρησαν εκείνα τα χρόνια (βλ για παράδειγμα το Never Been Kissed) ή αν πηγαίνατε γυμνάσιο-λύκεια στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ή στις αρχές του 2000, τότε σίγουρα θα αναγνωρίσετε τα frosty eyes. Αν όχι, απλά θυμηθείτε το κλασικό μακιγιάζ που επέλεγαν στο κόκκινο χαλί οι νεαρές σταρ της εποχής, όπως η Britney Spears και η Christina Aguilera. Ψυχρές, ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις, όπως λιλά, γαλάζιο, μέντα, ασημί ή ροζ με μεταλλικό τελείωμα εφαρμόζονταν σε όλο το βλέφαρο και ολοκλήρωναν το κλασικό look με το διάφανο gloss στα χείλη.