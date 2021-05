40 αλήθειες που κάθε θαυμαστής των Friends πρέπει να ξέρει

Tο πρώτο επεισόδιο των Friends έκανε πρεμιέρα στις 22 Σεπτεμβρίου 1994 και έκτοτε δεν άλλαξε μόνο η ζωή των 6 πρωταγωνιστών της σειράς αλλά και η καθημερινότητα εκατομμύρια θεατών σε όλο τον πλανήτη. Ολοκληρώθηκε 10 σεζόν αργότερα κατακτώντας τον τίτλο της μακροβιότερης τηλεοπτικής σειράς ενώ συνεχίζει να αγαπιέται το ίδιο 17 χρόνια μετά το φινάλε της. Αυτό επιβεβαιώνει άλλωστε και η μεγάλη αναμονή των θαυμαστών της σειράς για το “The One Where They Got Back Together”

Το πολυαναμενόμενο reunion των Friends, στις 27 Μαΐου, θα κάνει πραγματικότητα το όνειρο όλων των fans που δεν ήθελαν να τελειώσει η σειρά και ζητούσαν επί πολλά χρόνια την επανένωση της παρέας των 6. Το πρώτο τρέιλερ δόθηκε στη δημοσιότητα δημιουργώντας φρενίτιδα και μεγαλώνοντας ακόμα περισσότερο την ανυπομονησία του κοινού.



