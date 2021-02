Ποια διάσημη ηθοποιός θα υποδυθεί την Michelle Obama σε σειρά για τις Πρώτες Κυρίες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Χαιρόμαστε να βλέπουμε τις αγαπημένες μας ηθοποιούς να ενσαρκώνουν πραγματικές γυναίκες που έχουμε λατρέψει. Από την Helena Bonham-Carter που υποδύεται την πριγκίπισσα Μαργαρίτα στο The Crown μέχρι την Renée Zellweger που υποδύεται την Judy Garland στο Judy, υπάρχει μια μαγεία να τις βλέπουμε στην μικρή οθόνη.Στη λίστα αυτή θα προστεθεί μία ακόμα ηθοποιός που ετοιμάζεται να ενσαρκώσει την Michelle Obama στη σειρά του Showtime με τίτλο The First Lady.