Τρίγγου - Πανταζάρας: Κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των Καννών

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η ηθοποιός ταξίδεψε στις Κάννες με αφορμή το 73ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών και την ταινία “Motorway 65″ της Εύης Καλογηροπούλου στην οποία πρωταγωνιστεί. Η ταινία μικρού μήκους ήταν υποψήφια για “Χρυσό Φοίνικα” ενώ μαζί με την ηθοποιό συμπρωταγωνιστεί και ο Αργύρης Πανταζάρας. Είναι η τρίτη συνεχόμενη συνεργασία τους μετά την σειρά εποχής του ΑΝΤ1 και την παράσταση This is not Romeo & Juliet για την οποία φωτογραφήθηκαν και μίλησαν πριν λίγες εβδομάδες στο Marie Claire.Οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν στη Γαλλία και σε αυτή την “εκδοχή” του κινηματογραφικού φεστιβάλ, που αναβλήθηκε αρχικά λόγω πανδημίας, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή τους στο κόκκινο χαλί, στις προβολές αλλά και του υπόλοιπου ταξιδιού παρόλο που η ταινία τους δεν κατάφερε να αποσπάσει το πολυπόθητο βραβείο.