Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στα 18 του, εξαιτίας ενός τραυματισμού δε μπορούσε να βγει από το σπίτι και έπρεπε να βρει κάποιο τρόπο για να βιοπορίζεται ώστε να συντηρεί τη γιαγιά του και τον ίδιο. Έγινε επαγγελματίας παίκτης on line poker, μπόρεσε να ανταπεξέλθει σε εκείνη την κατάσταση και πλέον το μόνο στοιχείο που έχει απομείνει ανέπαφο από εκείνη την περίοδο είναι το poker... face. Αυτό που έχει δηλαδή, στην πρώτη του solo stand up comedy παράσταση «Είμαι βίγκαν» που παρουσιάζει τις Παρασκευές στο κυψελιώτικο στέκι Foka Negra. Για πολλούς, ο 26χρονος σήμερα Μιχάλης Σεβαστέρης είναι το νέο αίμα της ελληνικής stand up comedy σκηνής· εκείνος είναι απλώς ο εαυτός του: ένας τύπος που θαυμάζει τον Dave Chappelle, γράφει κείμενα για τη δική του ψυχοθεραπεία, διαλογίζεται, λατρεύει το σκυλί του, τη Μπομπ -ασχολείται μάλιστα με τον ακτιβισμό υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων- και ναι, τα τελευταία 8 χρόνια είναι... βίγκαν.Διαβάστε τη συνέντευξη στο marieclaire.gr