Αποκωδικοποιώντας το στυλ της Emily Cooper, κατά κόσμον “Emily in Paris”

Hιδέα μιας Αμερικανίδας που καταφθάνει στο Παρίσι προσπαθώντας να επιβιώσει, αποκρυπτογραφώντας τα cliché της χώρας, έχει δοκιμαστεί επί σειρά ετών στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Υπήρχε η Audrey Hepburn στο Funny Face, η Bloss Waldorf στο Gossip Girl και η Carrie Bradshaw στο Sex and the city.

Η Emily Cooper, το αστέρι της νέας σειράς του Netflix, θυμίζει κατά πολύ την Carrie Bradshaw, αφού ο παραγωγός της σειράς Sex and the city, υπογράφει και το “Emily in Paris”, ενώ τα κοστούμια της σειράς έχουν δημιουργηθεί από τη μοναδική Patricia Field – επίσης ενδυματολόγο της iconic σειράς.



