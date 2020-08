Το ολόσωμο μαγιό που επέλεξε η Βίκυ Χατζηβασιλείου για τις βουτιές της στη Μύκονο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μετά την παρουσία της στο Just the 2 of Us όλοι περίμεναν μια μεταγραφή της Βίκυς Χατζηβασιλείου στο Open αφού η συνεργασία με τον Alpha είχε ήδη ολοκληρωθεί.Τα σενάρια επιβεβαιώθηκαν αφού η παρουσιάστρια θα είναι και επίσημα στο δυναμικό του καναλιού από τη νέα σεζόν με μία εκπομπή, σύμφωνα με πληροφορίες, αντίστοιχη με το επιτυχημένο comcept του "Πάμε πακέτο".Μέχρι να επιστρέψει δυναμικά στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις όμως φρόντισε να ξεκουραστεί στο αγαπημένο της νησί, τη Μύκονο. Μαζί της και η Νκολέττα Καρρά.