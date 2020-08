Robbie Williams: Έτσι έσωσε τη σχέση του με την Ayda Field

Μια πολύ ενδιαφέρουσα αποκάλυψη έκανε ο Robbie Williams για την προσωπική του ζωή, ο οποίος δεν συνηθίζει να μιλάει δημόσια για όσα αφορούν στην οικογένειά του.

Ο σταρ μιλώντας στο podcast του, «Σπίτι με τους Williams» (Staying At Home With The Williamses) δήλωσε ότι εκείνος και η σύζυγός του, Ayda Field, έχουν ένα σοβαρό λόγο να ευγνωμονούν την ηθοποιό Cameron Diaz, καθώς εκείνη είναι ο άνθρωπος που συνέβαλε σημαντικά στο να τα ξαναβρούν μετά τον τρίτο τους χωρισμό.



