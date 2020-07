Meghan Markle: Το κολιέ που φόρεσε και προκάλεσε την αντίδραση του παλατιού

Πριν η Meghan Markle αρραβωνιαστεί τον πρίγκιπα Harry, πραγματοποίησε μια εμφάνιση, η οποία παρότι κομψή, δυσαρέστησε το παλάτι και προκάλεσε την άμεση αντίδραση, ώστε το «λάθος» της να μην επαναληφθεί.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της αυτοβιογραφίας του ζευγαριού με τίτλο “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family”, το 2016 οι παπαράτσι απαθανάτισαν τη Meghan Markle να κυκλοφορεί στους δρόμους του Toronto, φορώντας στο λαιμό της ένα κολιέ, αξίας 300 δολαρίων...



Διαβάστε περισσότερα στο www.marieclaire.gr