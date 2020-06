3 πινέλα μακιγιάζ που υπάρχουν πάντα στο νεσεσέρ της Rosie Huntington-Whiteley

Ε

ίναι γνωστό πως τα τελευταία χρόνια, η Rosie Huntington-Whiteley έχει υιοθετήσει μια μίνιμαλ προσέγγιση που εκτείνεται μέχρι και τις beauty επιλογές της. Αυτό γίνεται εμφανές και από τη φιλοσοφία του website του supermodel, το Rose Inc, για το οποίο μάλιστα πρόσφατα συνεργάστηκε με την διάσημη nail artist, Betina Goldstein, μια από τις πιο ινσταγκραμικές nail artists, τα σχέδια τα σχέδια νυχιών της οποίας αποτελούν πραγματικό έργο τέχνης και χαρακτηρίζονται από την less is more προσέγγιση.