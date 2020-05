Δέσποινα Βανδή: Η ιδιωτική συνάντηση στο Καβούρι

Ως... φανατική κάτοικος των νοτίων προαστίων, η Δέσποινα Βανδή πάντα βρίσκει ευκαιρία να εκμεταλλευθεί τον καλό καιρό με μικρές εξορμήσεις.



Σε μία τέτοια στιγμή την εντόπισε ο φωτογραφικός φακός και συγκεκριμένα στο Καβούρι, παρέα με το γιο της Γιώργο Νικολαΐδη και δύο καλούς της φίλους.



Η τραγουδίστρια και κριτής του Just The 2 Of Us στο μεταξύ, εξελίσσεται σε ιέρεια του athleisure look όπως έχουμε ξαναπεί και στην προκειμένη, προτίμησε για την άνεσή της να φορέσει ένα biker σορτς, την καλοκαιρινή έκδοση δηλαδή του κολάν.



